Путину доверяют 58 процентов россиян, показал опрос

По данным опроса, скорее доверяют главе государства 58% граждан, скорее не доверяют - 32%, еще 10% затруднились ответить. При этом 61% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 26%, еще 13% затруднились ответить.