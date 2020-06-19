Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573170324.html
Путину доверяют 58 процентов россиян, показал опрос
Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:26
фомнибус
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005902_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9143de2e8d0409e70b722d55c1c14338.jpg
https://ria.ru/20200618/1573114060.html
Кто доверяет Путину - большой палец вверх. Кто не доверяет - большой палец вниз. Посмотрим на процентное соотношений.
34
Я Путину не доверяю.
33
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005902_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9143de2e8d0409e70b722d55c1c14338.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005902_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b58ef797248912fe2c66e3589157b6ef.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005902_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_1c8e0b190ba0319482f7175da15a508c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют 58 процентов россиян, показал опрос

10:47 19.06.2020 (обновлено: 11:26 19.06.2020)
1751
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, скорее доверяют главе государства 58% граждан, скорее не доверяют - 32%, еще 10% затруднились ответить. При этом 61% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 26%, еще 13% затруднились ответить.
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 32% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 13% поддержали бы КПРФ, 9% - ЛДПР, 4% - "Справедливую Россию", 12% отдали бы голос за другую партию, а 7% не пошли бы на выборы.
Опрос "ФОМнибус" проводился 12–14 июня среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
Вчера, 12:09
Голосование повлияет на будущее, считает большинство россиян – ВЦИОМ
36700584
Обсудить 10
ФОМнибусФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Кто доверяет Путину - большой палец вверх. Кто не доверяет - большой палец вниз. Посмотрим на процентное соотношений.
19 июня, 11:21
ВКВасилий Коновалов
12100021
Я Путину не доверяю.
19 июня, 11:15
ВКВасилий Коновалов
2510006
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Машина скорой помощи
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
Чебоксары
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом
Александр Рар
Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
Лента новостейМолния