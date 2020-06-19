В России выписали 10443 человека за сутки после лечения от COVID-19

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За сутки в России после лечения от коронавируса выписаны 10 443 человека, за все время - 324 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 443 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 324 406", - говорится в сообщении.