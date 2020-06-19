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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573169189.html
В России выписали 10443 человека за сутки после лечения от COVID-19
За сутки в России после лечения от коронавируса выписаны 10 443 человека, за все время - 324 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России выписали 10443 человека за сутки после лечения от COVID-19

10:33 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За сутки в России после лечения от коронавируса выписаны 10 443 человека, за все время - 324 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 443 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 324 406", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписаны 2003 человека, в Подмосковье - 1093, в Санкт-Петербурге - 847.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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