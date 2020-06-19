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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573169080.html
В Москве выявили 1136 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 1136, Подмосковье — 646, Ханты-Мансийском автономном округе - 259, сообщили журналистам в РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200619/1573168959.html
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 1136 новых случаев заражения коронавирусом

10:33 19.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 1136, Подмосковье — 646, Ханты-Мансийском автономном округе - 259, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 1136, Московская область - 646, Ханты-Мансийский АО - 259", - говорится в сообщении.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
10:31Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
Также 254 новых случая зарегистрированы в Свердловской области, 228 - в Санкт-Петербурге, 219 - в Нижегородской области.
Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Республике Алтай - двое, по одному - в Чукотском автономном округе и Севастополе.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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