В Узбекистане выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 19 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5855", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4199. В четверг из больниц были выписаны 68 человек, в среду 35, во вторник 77. Сейчас на лечении находятся 1637 пациентов с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом состоянии.