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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 158 человек и достигло 5855, сообщила в пятницу пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
узбекистан
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом

08:20 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 19 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 158 человек и достигло 5855, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев составляло 5697, 19 пациентов скончались, 4131 пациент выздоровел. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
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"По состоянию на 19 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5855", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4199. В четверг из больниц были выписаны 68 человек, в среду 35, во вторник 77. Сейчас на лечении находятся 1637 пациентов с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом состоянии.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевУзбекистанВ мире
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