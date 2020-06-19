Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР

ТОКИО, 19 июн - РИА Новости. США готовы оказать противодействие и защиту от угроз Северной Кореи, если это будет необходимо, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.
"Мы не ослабим бдительности в отношении любых угроз и провокационных действий. В случае необходимости для противодействия и защиты от угроз Северной Кореи мы создали тесные союзнические отношения с Южной Кореей", - приводит его слова газета "Никкэй".
Межкорейские отношения обострились, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от межкорейской границы. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов. Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.