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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573157080.html
В Минобороны рассказали об "информационном противоборстве" в годы ВОВ
Советский Союз с первых дней Великой Отечественной войны привлек к освещению событий войны известных писателей, в том числе Сергея Михалкова и Александра... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:22
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
сергей михалков
александр твардовский
ссср
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/24862/73/248627347_0:464:1345:1220_1400x0_80_0_0_478206b33c43e7bb562988547910899c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), сергей михалков, александр твардовский, ссср

В Минобороны рассказали об "информационном противоборстве" в годы ВОВ

00:18 19.06.2020 (обновлено: 00:22 19.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Трахман / Перейти в фотобанкПоэт Александр Трифонович Твардовский
Поэт Александр Трифонович Твардовский
© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в фотобанк
Поэт Александр Трифонович Твардовский . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Советский Союз с первых дней Великой Отечественной войны привлек к освещению событий войны известных писателей, в том числе Сергея Михалкова и Александра Твардовского, следует из рассекреченных документов, опубликованных на специальном разделе сайта Минобороны РФ.
© Министерство обороны РФПриказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
1 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПриказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
2 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПриказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
3 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
1 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
2 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
3 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны. В нем представлены оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев и дневниковыми записями.
"Для того чтобы грамотно и профессионально со страниц фронтовых и армейских газет освещать события боевых будней, в кадры Красной Армии из запаса были призваны видные писатели Советского Союза: Сергей Михалков, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Борис Горбатов, Вадим Кожевников, Евгений Долматовский и многие другие", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Таким образом, отмечают в департаменте, Советский Союз придавал "большое значение информационному противоборству".
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
00:1475 лет Великой Победы
На сайте Минобороны открыли раздел, посвященный первым дням ВОВ
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей МихалковАлександр ТвардовскийСССР
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