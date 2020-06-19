В Минобороны рассказали об "информационном противоборстве" в годы ВОВ

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Советский Союз с первых дней Великой Отечественной войны привлек к освещению событий войны известных писателей, в том числе Сергея Михалкова и Александра Твардовского, следует из рассекреченных документов, опубликованных на специальном разделе сайта Минобороны РФ.
© Министерство обороны РФПриказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
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Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПриказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
2 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПриказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
3 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
1 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
2 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
3 из 3
Приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии №0045 от 24.06.1941 г.
© Министерство обороны РФ
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны. В нем представлены оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев и дневниковыми записями.
"Для того чтобы грамотно и профессионально со страниц фронтовых и армейских газет освещать события боевых будней, в кадры Красной Армии из запаса были призваны видные писатели Советского Союза: Сергей Михалков, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Борис Горбатов, Вадим Кожевников, Евгений Долматовский и многие другие", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Таким образом, отмечают в департаменте, Советский Союз придавал "большое значение информационному противоборству".