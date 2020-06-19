В Минобороны рассказали об "информационном противоборстве" в годы ВОВ

"Для того чтобы грамотно и профессионально со страниц фронтовых и армейских газет освещать события боевых будней, в кадры Красной Армии из запаса были призваны видные писатели Советского Союза: Сергей Михалков, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Борис Горбатов, Вадим Кожевников, Евгений Долматовский и многие другие", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.