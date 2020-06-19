Лучшие фото недели: другой Голливуд, невероятный пейзаж и фитнес будущего

Женщина толкает тележку во время акции протеста против расизма в Сиэтле.
Женщина толкает тележку во время акции протеста против расизма в Сиэтле.
Работа барберов в столице Бангладеш Дакке.
В порту Падангбай на острове Бали паром завалился на бок при попытке причалить.
В порту Падангбай на острове Бали паром завалился на бок при попытке причалить.
Комиссия во главе с губернатором региона Куско Жаном Полем Бенавенте посещает знаменитый город инков Мачу-Пикчу.
Комиссия во главе с губернатором региона Куско Жаном Полем Бенавенте посещает знаменитый город инков Мачу-Пикчу.
Беспорядки в Париже во время акции протеста медработников.
Беспорядки в Париже во время акции протеста медработников.
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о реформе полиции.
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о реформе полиции.
Уличные артисты в костюмах персонажей комиксов на Голливудском бульваре в Калифорнии.
Уличные артисты в костюмах персонажей комиксов на Голливудском бульваре в Калифорнии.
Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Там, где сегодня перед глазами разворачивается фантастический пейзаж, раньше добывали камень для строительства. Позже выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.
Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Там, где сегодня перед глазами разворачивается фантастический пейзаж, раньше добывали камень для строительства. Позже выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сторонница президента Бразилии Жаира Болсонару в городе Бразилиа.
Последствия взрыва цистерны с горючим в на скоростной трассе Шэньян — Хайкоу в Китае.
Последствия взрыва цистерны с горючим в на скоростной трассе Шэньян — Хайкоу в Китае.
Антиправительственные протесты в столице Ливана Бейруте.
Военную технику, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, переводят из Алабино в Москву.
Военную технику, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, переводят из Алабино в Москву.
В одном из калифорнийских фитнес-центров после карантина появились персональные кабинки для тренировок.
В одном из калифорнийских фитнес-центров после карантина появились персональные кабинки для тренировок.
Медики выходят из лаборатории в столице Индонезии Джакарте.
Медики выходят из лаборатории в столице Индонезии Джакарте.
Работники магазина по продаже металлических труб на оптовом рынке в Калькутте.
Работники магазина по продаже металлических труб на оптовом рынке в Калькутте.
Мужчина едет на велосипеде по Москве.
Участник акции протеста медиков в Нанте.
Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступает с онлайн-концертом в проекте "Шоу ON!" на сервисе Okko.
Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступает с онлайн-концертом в проекте "Шоу ON!" на сервисе Okko.
Велосипедисты на пляже в Кайе-сюр-Мере во Франции.
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи.
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи.
Посетители Московского зоопарка у вольера с птицами.
Посетители Московского зоопарка у вольера с птицами.
Пенсионерка и бывшая медсестра, 82-летняя Феридия Рохас, идет по улице Гаваны во время пандемии коронавируса, надев картонную коробку с надписью "Я дома. А ты?".
Пенсионерка и бывшая медсестра, 82-летняя Феридия Рохас, идет по улице Гаваны во время пандемии коронавируса, надев картонную коробку с надписью "Я дома. А ты?".