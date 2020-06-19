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Лучшие фото недели: другой Голливуд, невероятный пейзаж и фитнес будущего
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:05
коронавирус covid-19
главный храм вооруженных сил россии
бали
парк имени горького
вашингтон
парк "патриот"
су-30см
стрижи (пилотажная группа)
русские витязи
дональд трамп
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бали
парк имени горького
вашингтон
голливуд
москва
ленинградская область
дакка (город)
калифорния
рио-де-жанейро (город)
симферополь
гонконг
китай
нант
бразилиа
сиэтл
колката
гавана
бейрут
джакарта
кубинка
париж
красноярск
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, главный храм вооруженных сил россии, бали, парк имени горького, вашингтон, парк "патриот", су-30см, стрижи (пилотажная группа), русские витязи, дональд трамп, московский зоопарк, миг-29, денис мацуев, голливуд, москва, ленинградская область, дакка (город), калифорния, рио-де-жанейро (город), симферополь, гонконг, китай, нант, бразилиа, сиэтл, колката, гавана, бейрут, джакарта, кубинка, париж, красноярск, мумбаи, мачу-пикчу, фото, фото

Лучшие фото недели: другой Голливуд, невероятный пейзаж и фитнес будущего

11:00 19.06.2020 (обновлено: 11:05 19.06.2020)
1168
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Goran Tomasevic

Женщина толкает тележку во время акции протеста против расизма в Сиэтле.

Женщина толкает телегу во время акции протеста против расового неравенства в центре Сиэтла, США
1 из 30

Женщина толкает тележку во время акции протеста против расизма в Сиэтле.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain

Работа барберов в столице Бангладеш Дакке.

Работа барберов в Дакке, Бангладеш
2 из 30

Работа барберов в столице Бангладеш Дакке.

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
© AFP 2020 / Sonny Tumbelaka

В порту Падангбай на острове Бали паром завалился на бок при попытке причалить.

Паромная переправа в порту Падангбай на острове Бали
3 из 30

В порту Падангбай на острове Бали паром завалился на бок при попытке причалить.

© AFP 2020 / Sonny Tumbelaka
© AFP 2020 / Percy Hurtado

Комиссия во главе с губернатором региона Куско Жаном Полем Бенавенте посещает знаменитый город инков Мачу-Пикчу.

Эксперты во главе с губернатором Куско Жаном Полем Бенавенте во время посещения Мачу-Пикчу
4 из 30

Комиссия во главе с губернатором региона Куско Жаном Полем Бенавенте посещает знаменитый город инков Мачу-Пикчу.

© AFP 2020 / Percy Hurtado
© РИА Новости / Людмила Орищенко / Перейти в фотобанк

Беспорядки в Париже во время акции протеста медработников.

Акция протеста медицинских работников в Париже
5 из 30

Беспорядки в Париже во время акции протеста медработников.

© РИА Новости / Людмила Орищенко
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© REUTERS / Leah Millis

Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о реформе полиции.

Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
6 из 30

Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о реформе полиции.

© REUTERS / Leah Millis
© AFP 2020 / Mark Ralston

Уличные артисты в костюмах персонажей комиксов на Голливудском бульваре в Калифорнии.

Уличные артисты в костюмах персонажей из комиксов на Голливудском бульваре
7 из 30

Уличные артисты в костюмах персонажей комиксов на Голливудском бульваре в Калифорнии.

© AFP 2020 / Mark Ralston
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Там, где сегодня перед глазами разворачивается фантастический пейзаж, раньше добывали камень для строительства. Позже выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.

Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области
8 из 30

Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Там, где сегодня перед глазами разворачивается фантастический пейзаж, раньше добывали камень для строительства. Позже выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанк

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
9 из 30

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".

© Пресс-служба Патриархии РПЦ
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кубинке
10 из 30

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© REUTERS / Pilar OlivaresДемонстрация против президента Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.
Демонстрация против президента Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро
11 из 30
Демонстрация против президента Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.
© REUTERS / Pilar Olivares
© REUTERS / Adriano Machado

Сторонница президента Бразилии Жаира Болсонару в городе Бразилиа.

Сторонница президента Бразилии Жаира Болсонару в городе Бразилиа
12 из 30

Сторонница президента Бразилии Жаира Болсонару в городе Бразилиа.

© REUTERS / Adriano Machado
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка перед открытием после карантина.
Большая панда в вольере Московского зоопарка перед открытием после карантина
13 из 30
Большая панда в вольере Московского зоопарка перед открытием после карантина.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2020 / STR

Последствия взрыва цистерны с горючим в на скоростной трассе Шэньян — Хайкоу в Китае.

Последствия взрыва цистерны с горючим в на скоростной трассе Шэньян – Хайкоу в Китае
14 из 30

Последствия взрыва цистерны с горючим в на скоростной трассе Шэньян — Хайкоу в Китае.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Anwar Amro

Антиправительственные протесты в столице Ливана Бейруте.

Антиправительственные протесты в Бейруте, Ливан
15 из 30

Антиправительственные протесты в столице Ливана Бейруте.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военную технику, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, переводят из Алабино в Москву.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
16 из 30

Военную технику, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, переводят из Алабино в Москву.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБарабанщицы Юнармии на репетиции парада Победы в Симферополе.
Барабанщицы Юнармии на репетиции парада Победы в Симферополе
17 из 30
Барабанщицы Юнармии на репетиции парада Победы в Симферополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Anthony WallaceРадуга в Гонконге.
Радуга в Гонконге
18 из 30
Радуга в Гонконге.
© AFP 2020 / Anthony Wallace
© AFP 2020 / Frederic J. Brown

В одном из калифорнийских фитнес-центров после карантина появились персональные кабинки для тренировок.

Персональные кабинки для тренировок после карантина в спортзале в Калифорнии
19 из 30

В одном из калифорнийских фитнес-центров после карантина появились персональные кабинки для тренировок.

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Медики выходят из лаборатории в столице Индонезии Джакарте.

Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
20 из 30

Медики выходят из лаборатории в столице Индонезии Джакарте.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве.
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
21 из 30
Отдыхающие в Парке Горького в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri

Работники магазина по продаже металлических труб на оптовом рынке в Калькутте.

Работники магазина по продаже металлических труб на оптовом рынке в Калькутте
22 из 30

Работники магазина по продаже металлических труб на оптовом рынке в Калькутте.

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
© РИА Новости / Владимир Сергеев

Мужчина едет на велосипеде по Москве.

Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве
23 из 30

Мужчина едет на велосипеде по Москве.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
© AFP 2020 / Loic Venance

Участник акции протеста медиков в Нанте.

Участник акции протеста медицинских работников в Нанте
24 из 30

Участник акции протеста медиков в Нанте.

© AFP 2020 / Loic Venance
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДевушки загорают на берегу Абаканской протоки Енисея в Красноярске.
Девушки загорают на берегу Абаканской протоки Енисея в Красноярске
25 из 30
Девушки загорают на берегу Абаканской протоки Енисея в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступает с онлайн-концертом в проекте "Шоу ON!" на сервисе Okko.

Народный артист РФ, пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев во время онлайн-концерта в рамках проекта Шоу ON! на Okko
26 из 30

Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступает с онлайн-концертом в проекте "Шоу ON!" на сервисе Okko.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© REUTERS / Pascal Rossignol

Велосипедисты на пляже в Кайе-сюр-Мере во Франции.

Велосипедисты на пляже в Кайе-сюр-Мере
27 из 30

Велосипедисты на пляже в Кайе-сюр-Мере во Франции.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© REUTERS / Hemanshi Kamani

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи.

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
28 из 30

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи.

© REUTERS / Hemanshi Kamani
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Посетители Московского зоопарка у вольера с птицами.

Посетители у вольера с птицами в Московском зоопарке
29 из 30

Посетители Московского зоопарка у вольера с птицами.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© REUTERS / Alexandre Meneghini

Пенсионерка и бывшая медсестра, 82-летняя Феридия Рохас, идет по улице Гаваны во время пандемии коронавируса, надев картонную коробку с надписью "Я дома. А ты?".

Пенсионерка и бывшая медсестра Феридия Рохас идет по улице Гаваны во время пандемии коронавируса, надев картонную коробку с надписью Я дома. А ты?
30 из 30

Пенсионерка и бывшая медсестра, 82-летняя Феридия Рохас, идет по улице Гаваны во время пандемии коронавируса, надев картонную коробку с надписью "Я дома. А ты?".

© REUTERS / Alexandre Meneghini
2440013
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