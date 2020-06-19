Лучшие фото недели: другой Голливуд, невероятный пейзаж и фитнес будущего

Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Там, где сегодня перед глазами разворачивается фантастический пейзаж, раньше добывали камень для строительства. Позже выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.