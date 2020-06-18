Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573156269.html
Биография Михаила Игнатьева
Михаил Васильевич Игнатьев родился 8 января 1962 года в деревне Малые Торханы Чебоксарского района Чувашии. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:33
михаил игнатьев
чувашская республика (чувашия)
справки
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572082448_0:310:2950:1969_1400x0_80_0_0_4bb69485541ba52fa268abdc21283ae1.jpg
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572082448_0:310:2950:1969_1400x0_80_0_0_4bb69485541ba52fa268abdc21283ae1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572082448_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_e2afa335ee0bd07a0590959ccf4c67e6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572082448_584:0:2632:2048_1400x0_80_0_0_d4de271565b33da165252cf3b25d44e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил игнатьев, чувашская республика (чувашия), справки, политика

Биография Михаила Игнатьева

23:33 18.06.2020
12185
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Михаил Васильевич Игнатьев родился 8 января 1962 года в деревне Малые Торханы Чебоксарского района Чувашии.
В 1990 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (ныне академия) по специальности "агрономия", в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации (ныне Российский университет кооперации) по специальности "юриспруденция". В 1998-1999 годах прошел профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "государственное и муниципальное управление". Кандидат сельскохозяйственных наук.
Трудовую деятельность начал в 1981 году в ПО "Химпром" (город Новочебоксарск) электромонтером по ремонту электрооборудования 4 разряда.
В 1981-1983 годах проходил срочную службу в Советской Армии.
С 1983 года работал в колхозе "Прогресс" (Чебоксарский район, Чувашия) бригадиром полеводческой бригады, начальником Янышского производственного участка.
В феврале 1987 года был избран председателем правления колхоза "Прогресс". В ноябре 1992 года возглавил акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Прогресс".
В 1990-1994 годах являлся депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов.
В декабре 1996 года был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии.
В июле 1999 года был избран главой самоуправления Чебоксарского района.
В январе 2002 года Михаил Игнатьев стал первым заместителем председателя кабинета министров – министром сельского хозяйства Чувашии.
С мая 2004 года занимал пост заместителя председателя кабинета министров - министра сельского хозяйства Чувашии.
28 июля 2010 года Государственный совет Чувашии по представлению президента РФ наделил Михаила Игнатьева полномочиями президента Чувашской Республики.
29 августа 2010 года Игнатьев вступил в должность президента Чувашии.
С 1 января 2012 года – глава Чувашской Республики.
9 июня 2015 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.
13 сентября 2015 года Игнатьев был избран главой Чувашской Республики на второй срок, 19 сентября 2015 года вступил в должность.
В январе 2020 года Михаил Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи. Через несколько дней в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Поступок Игнатьева назвал недопустимым глава МЧС России, его осудили в "Единой России".
28 января 2020 года президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
29 января президент России Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
В мае стало известно, что бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. Отмечалось, что у него выявлен высокий процент поражения легких и он находится в тяжелом состоянии.
18 июня Михаил Игнатьев скончался.
Игнатьев был удостоен российского ордена Почета (2017), ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой" (2017) и ряда ведомственных наград.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
73116120
Обсудить 0
Михаил ИгнатьевЧувашская Республика (Чувашия)СправкиПолитика
Рекомендуем
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Сергей Хрущев
Сын Никиты Хрущева умер в США
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Момент боя подо Ржевом
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Кадры квартиры, где произошла стрельба. Видео СК
СК показал видео из квартиры в Москве, где погибли четыре человека
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В Москве в пятницу ожидаются гроза и до плюс 30 градусов
08:00В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Лента новостейМолния