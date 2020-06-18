Биография Михаила Игнатьева

В январе 2020 года Михаил Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи. Через несколько дней в соцсетях и СМИ появилось видео, как политикнад сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Поступок Игнатьева назвал недопустимым глава МЧС России, егов "Единой России".