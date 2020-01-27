Комиссия "Единой России" рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Комиссия Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии за нарушение этических норм, подтвердил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Ревенко заявил, что чиновник унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, а также оскорбил чувства миллионов человек. Он добавил, что так вести себя непозволительно, "демонстрируя чванство и барские замашки", однако у Игнатьева это уже "превратилось в систему".

"Нужен моральный кодекс"

В свою очередь, председатель партийной комиссии по этике, депутат Госдумы Валентина Терешкова отметила, что вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу.

По ее словам, партия предприняла все попытки с пониманием отнестись к ситуации, но, учитывая дальнейшие шаги Игнатьева, "Единая Россия" должна отреагировать должным образом.

"Шутку" губернатора прокомментировала также депутат Наталья Поклонская. Она рассказала о планах разработать закон об ответственности чиновников за оскорбление народа.

"Нам пора вводить моральный кодекс для чиновников. <…> Если есть видео, на котором глава администрации или губернатор ведет себя неподобающим образом, наказание – штраф, или увольнение, если человек не исправился и не понял, где и для кого он работает", - написала она в телеграме.

Депутат призвала всех журналистов и блогеров сообщать ей о подобных "выходках" чиновников, заявив, что хотя в данный момент она не является прокурором, но сможет отреагировать "с последствиями для "слуг народа".

Проверить на вменяемость

На инцидент отреагировал также новый глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он предложил проверить главу Чувашии на вменяемость.

Тем не менее, Кремль пока не стал давать каких-либо оценок действиям Игнатьева.