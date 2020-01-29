Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава комитета Госдумы по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев. Это следует из Временно исполняющим обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава комитета Госдумы по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев. Это следует из указа президента.

Николаев будет возглавлять республику до вступления в должность нового избранного губернатора.

Он рассказал РИА Новости, чем планирует заняться на новом посту.

"Прежде всего, надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента", — заявил он.

Скандал с ключами

Накануне Игнатьева исключили из "Единой России" за нарушение этических норм. Неодобрение коллег бывшего главы Чувашии по партии вызвали появившиеся в Сети кадры, на которых тот заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В местном МЧС объяснили, что Игнатьев был знаком с этим человеком, и назвали данный эпизод "дружеской шуткой на оптимистичной ноте". Глава министерства Евгений Зиничев, в свою очередь, счел поведение Игнатьева недопустимым.

Позже Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".

"Так будет с каждым"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подчеркнул, что отставка за неподобающее поведение может грозить любому чиновнику.

"Так будет с каждым чиновником, который не слышит президента. Независимо от должности или статуса", — сказал он.

Ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко напомнил, что Путин призывал чиновников и начальников всех уровней "уважительно относиться к людям".

Никому не позволительно их оскорблять, проявляя чванство и высокомерие, добавил Ревенко. Именно поэтому в партии приняли решение об исключении Игнатьева из своих рядов.