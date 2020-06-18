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На Красной площади началась заключительная ночная репетиция парада Победы
Заключительная ночная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:46
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зрс с-350 "витязь", парад победы, воздушно-десантные войска россии, панцирь-с1, бмп-2, сергей шойгу, москва, безопасность, общество

На Красной площади началась заключительная ночная репетиция парада Победы

22:46 18.06.2020
400
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоенная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заключительная ночная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Более 40 пеших парадных расчетов, состоящих из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств начали марш по Красной площади в 22:00 мск. В том числе 11 "коробок" в исторической форме одежды, в том числе группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с Боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
17 июня, 13:5575 лет Великой Победы
Телеканалы заложили час десять минут на трансляцию военного парада
Как ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде примут участие около 14 тысяч человек.
После них на Красную площадь выйдет механизированная колонна. В нее входят более 200 единиц исторической, современной и перспективной военной техники, в том числе более 20 образцов, которые примут участие в военном параде впервые.
Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

Танк Т-14 Армата на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
1 из 10

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

Ночная репетиция парада Победы в Москве
2 из 10

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

Танк Т-72Б3 на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
3 из 10

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 10

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

Жители Москвы фотографируют военную технику на Моховой улице время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
5 из 10

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
6 из 10

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

Танк Т-90М Прорыв-3 на Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 10

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
8 из 10

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

Танки Т-34-85 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы
9 из 10

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

Бронетранспортер БТР-82А проезжает рядом с памятником князю Владимиру на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
10 из 10

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 10

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 10

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 10

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 10

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 10

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 10

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 10

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 10

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В день парада на Красной площади можно будет увидеть танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-мм боевым модулем "Эпоха", БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ". Кроме того, в параде примут участие зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования (ИСДМ), машины берегового ракетного комплекса "БАЛ", зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ" и другую технику.
К репетициям и участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу. Тренировка военного парада проводится в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 20 июня.
Военнослужащие на военном параде на Красной площади
17 июня, 05:0875 лет Великой Победы
На сайте Минобороны открыли раздел о парадах Победы
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75 лет Великой ПобедыЗРС С-350 "Витязь"Парад ПобедыВоздушно-десантные войска РоссииПанцирь-С1БМП-2Сергей ШойгуМоскваБезопасностьОбщество
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