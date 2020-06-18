Ночная репетиция парада Победы в Москве

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.
В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.
В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.
В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.
По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".
По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".
Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.
Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.
Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.
Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.
Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.
Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.
Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.
Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.
Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.
Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.
Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.
Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.