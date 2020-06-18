Ночная репетиция парада Победы в Москве

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".