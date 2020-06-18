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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200618/1573113330.html
Ночная репетиция парада Победы в Москве
На Красной площади состоялась первая ночная репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кадры тренировки военной техники РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:05
75 лет великой победы
армата
парад победы
москва
фото
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РИА Новости
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353
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армата, парад победы, москва, фото, фото

Ночная репетиция парада Победы в Москве

13:15 18.06.2020 (обновлено: 18:05 18.06.2020)
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На Красной площади состоялась первая ночная репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кадры тренировки военной техники — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

Танк Т-14 Армата на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
1 из 10

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

Ночная репетиция парада Победы в Москве
2 из 10

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

Танк Т-72Б3 на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
3 из 10

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 10

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

Жители Москвы фотографируют военную технику на Моховой улице время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
5 из 10

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
6 из 10

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

Танк Т-90М Прорыв-3 на Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 10

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
8 из 10

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

Танки Т-34-85 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы
9 из 10

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

Бронетранспортер БТР-82А проезжает рядом с памятником князю Владимиру на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
10 из 10

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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75 лет Великой ПобедыАрматаПарад ПобедыМоскваФото
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