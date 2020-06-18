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Зюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции
КПРФ поддерживает инициативу введения прогрессивной ставки налога и выступала с этим ранее, деньги должны пойти на поддержку нуждающихся и развитие образования, РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:41
кпрф
геннадий зюганов
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кпрф, геннадий зюганов, экономика

Зюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции

17:41 18.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. КПРФ поддерживает инициативу введения прогрессивной ставки налога и выступала с этим ранее, деньги должны пойти на поддержку нуждающихся и развитие образования, медицины и науки, сказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
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"Среди основных поправок в конституцию, которые мы вносили, там было требование, чтобы все недра служили каждому гражданину… Там было настойчивое требование принять прогрессивную шкалу налогов. Мы вносили несколько раз, я считаю, что его (законопроект о прогрессивной шкале налогов - ред.) давно надо было принимать. Поэтому я не удивляюсь, что правительство отреагирует на наши предложения, но надо было сделать это давно, чтобы вкладывать эти средства в поддержку тех, кто в этом прежде всего нуждается", - сказал Зюганов.
По мнению КПРФ, эти деньги должны быть направлены в том числе на поддержку детей войны, а также на развитие образования, медицины и науки.
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