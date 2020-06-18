Зюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. КПРФ поддерживает инициативу введения прогрессивной ставки налога и выступала с этим ранее, деньги должны пойти на поддержку нуждающихся и развитие образования, медицины и науки, сказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
"Среди основных поправок в конституцию, которые мы вносили, там было требование, чтобы все недра служили каждому гражданину… Там было настойчивое требование принять прогрессивную шкалу налогов. Мы вносили несколько раз, я считаю, что его (законопроект о прогрессивной шкале налогов - ред.) давно надо было принимать. Поэтому я не удивляюсь, что правительство отреагирует на наши предложения, но надо было сделать это давно, чтобы вкладывать эти средства в поддержку тех, кто в этом прежде всего нуждается", - сказал Зюганов.
По мнению КПРФ, эти деньги должны быть направлены в том числе на поддержку детей войны, а также на развитие образования, медицины и науки.