Зюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции

"Среди основных поправок в конституцию, которые мы вносили, там было требование, чтобы все недра служили каждому гражданину… Там было настойчивое требование принять прогрессивную шкалу налогов. Мы вносили несколько раз, я считаю, что его (законопроект о прогрессивной шкале налогов - ред.) давно надо было принимать. Поэтому я не удивляюсь, что правительство отреагирует на наши предложения, но надо было сделать это давно, чтобы вкладывать эти средства в поддержку тех, кто в этом прежде всего нуждается", - сказал Зюганов.