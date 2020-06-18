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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 21,5 тысячи
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 21,5 тысячи, при этом выздоровели более 11,3... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:16
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РИА Новости
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353
60
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В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 21,5 тысячи

16:16 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 21,5 тысячи, при этом выздоровели более 11,3 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 231 новый случай.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 21 506 случаев заражения COVID-19. Умерло 756 человек. Выздоровело 11 324 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 23 137 человек. Под медицинским наблюдением находится 2850 человек, из них 51 - в обсерваторе, 859 - на самоизоляции, 1940 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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