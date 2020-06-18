В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 21,5 тысячи

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 21 506 случаев заражения COVID-19. Умерло 756 человек. Выздоровело 11 324 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 23 137 человек. Под медицинским наблюдением находится 2850 человек, из них 51 - в обсерваторе, 859 - на самоизоляции, 1940 - контактные.