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Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:48
ситуация на украине
петр порошенко
украина
в мире
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А толку. Одним делом больше. Результатов нет.
75
Вот и до священного Томоса добрались, узурпаторы
65
30
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572756663_0:0:3047:1714_1400x0_80_0_0_b721f00e72ac23dd73b6ac9ee127ff07.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, петр порошенко, украина, в мире

Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии

15:27 18.06.2020 (обновлено: 16:48 18.06.2020)
42797
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", — заявил он.

Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины
15 июня, 12:32
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
При этом экс-президент отметил, что если его за это посадят, для него это будет "наивысшей наградой".
Порошенко прибыл в Печерский районный суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения по делу о незаконном приказе.
На заседании генпрокурор Ирина Венедиктова попросила отпустить подозреваемого под личное обязательство до 10 июля. В свою очередь, судья Сергей Вовк перенес слушания на 1 июля.
В 2018 году по инициативе Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая Православная церковь Украины. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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83725718162143
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А толку. Одним делом больше. Результатов нет.
18 июня, 15:41
СКСергей К
6730401
Вот и до священного Томоса добрались, узурпаторы
18 июня, 15:34
Gloomy Humorist
4520009
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