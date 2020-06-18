Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Против бывшего президента Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", — заявил он.

При этом экс-президент отметил, что если его за это посадят, для него это будет "наивысшей наградой".

На заседании генпрокурор Ирина Венедиктова попросила отпустить подозреваемого под личное обязательство до 10 июля. В свою очередь, судья Сергей Вовк перенес слушания на 1 июля.