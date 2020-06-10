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На Украине возбудили дело против Порошенко
2020-06-10T13:12
петр порошенко
украина
в мире
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Ничего, Нуланд печеньки будет носить.
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петр порошенко, украина, в мире

На Украине возбудили дело против Порошенко

11:56 10.06.2020 (обновлено: 13:12 10.06.2020)
42738
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады. Архивное фото
КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
"В помещении центрального аппарата Госбюро расследований Петру Порошенко следователями ГБР было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий", — сказал представитель ведомства.
Как уточнили в пресс-службе ГБР, Порошенко подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко.
Приймачок добавил, что следователи решают вопрос о мере пресечения для Порошенко, ходатайство подадут в Печерский районный суд Киева.
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Он отметил, что Порошенко и его адвокаты отказались получить сообщение о подозрении, это зафиксировано на видео.
В свою очередь, защитник Илья Новиков заявил журналистам, что Генпрокуратура незаконно попыталась вручить его клиенту сообщение о подозрении.
Он пояснил, что по закону этот документ должна вручать генпрокурор Ирина Венедиктова. Вместо нее пришел работник ее офиса, который не представил свои полномочия.
"Это не было согласно закону, согласно процедуре. Мы отказались общаться с этим человеком", — добавил Новиков.
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Сергей Семочко в июле 2018 года стал первым замглавы Службы внешней разведки Украины, ранее он возглавлял киевское отделение СБУ.
В начале октября того же года портал Bihus.info опубликовал журналистское расследование, где утверждалось, что в 2015-2017 годах семья Семочко, не имея крупных легальных доходов, приобрела три особняка в дорогом дачном поселении — селе Козин под Киевом — стоимостью несколько миллионов долларов.
Также говорилось, что семья Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила, что у его жены было российское гражданство.
В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко.
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Вчера, 11:07
Порошенко прибыл на допрос по делу о картинах
58727221121731
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Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Беги Петруха, беги))))))
10 июня, 11:57
Арсений Новиков
31573000
Ничего, Нуланд печеньки будет носить.
10 июня, 11:59
ОИОлег Инкогнито
39461100
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