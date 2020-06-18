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В Чернигове забросали яйцами машину депутата от "Оппозиционной платформы"
Группа радикалов в Чернигове забросала яйцами автомобиль депутата Верховной рады Украины, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:18
ситуация на украине
вадим рабинович
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чернигов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, чернигов, украина, в мире

В Чернигове забросали яйцами машину депутата от "Оппозиционной платформы"

15:18 18.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Группа радикалов в Чернигове забросала яйцами автомобиль депутата Верховной рады Украины, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сегодня утром во время визита в Чернигов народного депутата Верховной рады Украины группа радикально настроенных молодых людей пытались перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полицейские пытались прекратить столкновения, но радикалы распылили в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков. Также они нанесли телесные повреждения одному полицейскому, которого впоследствии госпитализировали. Правоохранители задержали уже около 10 человек, их доставили в полицию для дачи показаний, продолжается задержание активных участников.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает от трех до 14 лет лишения свободы.
Рабинович сообщил, что в четверг был с рабочим визитом в Чернигове. "Пообщались с очень интересными радикалами, которые бегали за нашими машинами, блокировали нам дорогу, разбрасывали продукты сельского хозяйства", - сказал Рабинович в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныЧерниговУкраинаВ мире
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