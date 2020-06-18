В Чернигове забросали яйцами машину депутата от "Оппозиционной платформы"

"Сегодня утром во время визита в Чернигов народного депутата Верховной рады Украины группа радикально настроенных молодых людей пытались перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полицейские пытались прекратить столкновения, но радикалы распылили в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков. Также они нанесли телесные повреждения одному полицейскому, которого впоследствии госпитализировали. Правоохранители задержали уже около 10 человек, их доставили в полицию для дачи показаний, продолжается задержание активных участников.