В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Восьмилетний ребенок есть среди 70 новых выявленных пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число случаев COVID-19 в регионе возросло до 4076, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 18 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4076. Новых выявленных - 70. Среди пациентов один ребенок восьми лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 14 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 19 - в Нижнеломовском, 11 - в Каменском, восемь - в Башмаковском, четыре - в Колышлейском, по два - в Мокшанском и Сердобском, по одному - еще в девяти районах области. Кроме того, одним из заболевших стал иногородний - житель Саратовской области.
Всего в области скончались 33 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 3371.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.