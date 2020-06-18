Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573124869.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Восьмилетний ребенок есть среди 70 новых выявленных пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число случаев COVID-19 в регионе возросло до 4076,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
пенза
саратовская область
пензенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
пенза
саратовская область
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19999236507e68d9566599261ffcf0f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_9fea7ae1b502e1339ec5c75b0daf5d60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, саратовская область, пензенская область

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:29 18.06.2020
344
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Восьмилетний ребенок есть среди 70 новых выявленных пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число случаев COVID-19 в регионе возросло до 4076, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 18 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4076. Новых выявленных - 70. Среди пациентов один ребенок восьми лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 14 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 19 - в Нижнеломовском, 11 - в Каменском, восемь - в Башмаковском, четыре - в Колышлейском, по два - в Мокшанском и Сердобском, по одному - еще в девяти районах области. Кроме того, одним из заболевших стал иногородний - житель Саратовской области.
Всего в области скончались 33 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 3371.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаСаратовская областьПензенская область
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Пензенской области умерла еще одна пациентка с COVID-19
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Вспышку COVID-19 в Пекине взяли под контроль, заявил эпидемиолог
Посетители на летней веранде
Кафе на вокзалах в Москве могут открыть для посетителей с 23 июня
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла в первом чтении проект о всеукраинском референдуме
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Демонстранты в Вашингтоне
Большинство американцев поддерживают протесты, показал опрос
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Западу должно быть стыдно за киевских подопечных, считает Лавров
Певец Стас Костюшкин
Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии
Здание головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Эксперт оценил ситуацию вокруг кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: в США есть тенденция выбирать в президенты малограмотных людей
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 56,6 тысячи
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
Ученый объяснил, почему протесты в ФРГ не вызвали новую вспышку COVID-19
Бразилия
Число заболевших COVID-19 в Бразилии приблизилось к 980 тысячам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния