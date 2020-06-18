Рада приняла в первом чтении проект о всеукраинском референдуме

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Парламент Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, предусматривающий возможность электронного голосования, такое решение в четверг поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен пройти второе чтение. Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституцию; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, противоречащие положениям конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Также предметом плебисцита не могут стать решения в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии, отнесенные конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда. На всеукраинский референдум, согласно тексту документа, может выноситься один вопрос.

Ключевой новацией законопроекта является возможность ввести электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование. Предусмотрено, что вопросы электронных процедур в процессе всеукраинского референдума будут осуществляться в порядке, определенном отдельным законом.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования. Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссии.

Проектом закона расширен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в ЦИК как поддерживающие или выступающие против принятия вопроса, вынесенного на голосование. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации. Законопроект предусматривает, что всеукраинский референдум считается действительным, если участие в голосовании приняли не менее 50% от числа зарегистрированных избирателей.