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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573121387.html
В Совфеде прокомментировали фейки на тему поправок в Конституцию
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов призывает пользоваться только проверенными источниками о поправках в Конституцию РФ, отметив,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:44
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
совет федерации рф
андрей климов
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, совет федерации рф, андрей климов

В Совфеде прокомментировали фейки на тему поправок в Конституцию

13:44 18.06.2020
1980
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов призывает пользоваться только проверенными источниками о поправках в Конституцию РФ, отметив, что на эту тему активно распространяются более одной тысячи фейков.
"На рабочей группе по внесению изменений в конституцию говорилось том, что уже сейчас активно распространяется более одной тысячи разнообразных фейков на тему конституционных изменений, создаются лже-сайты", - сказал парламентарий в четверг в ходе онлайн-конференции с соотечественниками.
По словам сенатора, нужно внимательно относиться к тому, что там пишется, кем артикулируется. Он также призвал пользоваться "исключительно теми источниками, которым вы доверяете".
Климов также подчеркнул, что нужно аккуратней относиться к информации, распространяемой в соцсетях. "Все эти твиттеры, фейсбуки, гуглы - это не совсем те площадки, которым можно полностью доверять", - отметил Климов.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет Федерации РФАндрей Климов
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