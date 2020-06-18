В Совфеде прокомментировали фейки на тему поправок в Конституцию

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов призывает пользоваться только проверенными источниками о поправках в Конституцию РФ, отметив, что на эту тему активно распространяются более одной тысячи фейков.

"На рабочей группе по внесению изменений в конституцию говорилось том, что уже сейчас активно распространяется более одной тысячи разнообразных фейков на тему конституционных изменений, создаются лже-сайты", - сказал парламентарий в четверг в ходе онлайн-конференции с соотечественниками.

По словам сенатора, нужно внимательно относиться к тому, что там пишется, кем артикулируется. Он также призвал пользоваться "исключительно теми источниками, которым вы доверяете".