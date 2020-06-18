В Петербурге иномарка сбила двух женщин и четырех девочек

"Около 11.20 в Колпино у дома 51 по Октябрьской улице водитель Volkswagen в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешеходов: двух женщин 1988 и 1989 годов рождения и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу", - сказано в сообщении.