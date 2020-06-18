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В Петербурге иномарка сбила двух женщин и четырех девочек
Автомобиль сбил двух женщин и четырех девочек на нерегулируемом пешеходном переходе в пригороде Петербурга Колпино, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:38
ленинградская область
колпино
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
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РИА Новости
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353
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ленинградская область, колпино, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге иномарка сбила двух женщин и четырех девочек

13:38 18.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Автомобиль сбил двух женщин и четырех девочек на нерегулируемом пешеходном переходе в пригороде Петербурга Колпино, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 11.20 в Колпино у дома 51 по Октябрьской улице водитель Volkswagen в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешеходов: двух женщин 1988 и 1989 годов рождения и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
Врач
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11074212
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Ленинградская областьКолпиноСанкт-ПетербургПроисшествия
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