На портале госуслуг запустили раздел о профилактике домашнего насилия

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Информационная страница, посвященная профилактике домашнего насилия, размещена на едином портале госуслуг, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
"Соответствующий раздел появился на ЕПГУ в рамках исполнения Минкомсвязью России поручения заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. К вице-премьеру обратились депутаты Госдумы РФ Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова с информацией о росте жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции", - сообщает министерство.
На тематической странице размещены контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности и за психологической и иной помощью. Также в разделе располагаются памятки о действиях в случае кризисных ситуаций.
Ресурс содержит ссылку на единую государственную информационную систему социального обеспечения, реализуемую Минтрудом РФ, где пользователи могут найти актуальную информацию о мерах социальной поддержки.
"Также на странице есть ссылка на глобальную платформу Евразийского женского форума (совместный проект совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и фонда "Инносоциум"), содержащую информацию об основных направлениях развития женской повестки в стране и мире", - добавляет Минкомсвязь.
16 мая, 08:54Куда идти, когда бьют. Почему закон о домашнем насилии пока не принят?Тему домашнего насилия обсуждают постоянно и по разным поводам – сейчас об этом говорят на фоне карантина и высказываний Регины Тодоренко о том, что жертвы могут быть и сами виноваты. Она уже извинилась и даже перевела два миллиона в центр помощи пострадавшим от насилия. И помогли ей, в том числе, сотрудники центра "Насилию.нет".