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На портале госуслуг запустили раздел о профилактике домашнего насилия
Информационная страница, посвященная профилактике домашнего насилия, размещена на едином портале госуслуг, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:28
домашнее насилие
ирина роднина
ольга савастьянова
оксана пушкина
татьяна голикова
совет федерации рф
госдума рф
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
домашнее насилие, ирина роднина, ольга савастьянова, оксана пушкина, татьяна голикова, совет федерации рф, госдума рф, общество

На портале госуслуг запустили раздел о профилактике домашнего насилия

12:28 18.06.2020
229
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Информационная страница, посвященная профилактике домашнего насилия, размещена на едином портале госуслуг, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
"Соответствующий раздел появился на ЕПГУ в рамках исполнения Минкомсвязью России поручения заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. К вице-премьеру обратились депутаты Госдумы РФ Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова с информацией о росте жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции", - сообщает министерство.
На тематической странице размещены контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности и за психологической и иной помощью. Также в разделе располагаются памятки о действиях в случае кризисных ситуаций.
Ресурс содержит ссылку на единую государственную информационную систему социального обеспечения, реализуемую Минтрудом РФ, где пользователи могут найти актуальную информацию о мерах социальной поддержки.
"Также на странице есть ссылка на глобальную платформу Евразийского женского форума (совместный проект совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и фонда "Инносоциум"), содержащую информацию об основных направлениях развития женской повестки в стране и мире", - добавляет Минкомсвязь.
Стресс
16 мая, 08:54
Куда идти, когда бьют. Почему закон о домашнем насилии пока не принят?Тему домашнего насилия обсуждают постоянно и по разным поводам – сейчас об этом говорят на фоне карантина и высказываний Регины Тодоренко о том, что жертвы могут быть и сами виноваты. Она уже извинилась и даже перевела два миллиона в центр помощи пострадавшим от насилия. И помогли ей, в том числе, сотрудники центра "Насилию.нет".
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домашнее насилиеИрина РоднинаОльга СавастьяноваОксана ПушкинаТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
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