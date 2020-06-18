Под Калининградом выпустили первого из пяти спасенных в этом году тюленей

На свободу: пятерых тюленей выпустили в Финский залив Зоозащитники выпустили в Финский залив пятерых тюленей. Все они предварительно прошли реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы, куда попали в состоянии истощения: без помощи специалистов они бы замерзли или стали добычей хищников. Сейчас нерпы весят около 40 килограмм и готовы к жизни в естественной среде.