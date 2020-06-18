Под Калининградом выпустили первого из пяти спасенных в этом году тюленей

КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Первого из пяти спасенных в этом году детенышей балтийского серого тюленя после лечения и реабилитации выпустили в естественную среду обитания - Балтийское море - сотрудники калининградского зоопарка и зоозащитной организации "Биосфера Балтики", рассказали журналистам в пресс-службе зоопарка Калининграда.
"Сотрудники Калининградского зоопарка и организация "Биосфера Балтики" выпустили в Балтийское море первого из пяти спасенных в этом году серых тюленей. Разрешение на возвращение животного в естественную среду обитания выдало управление Росприроднадзора. Операция прошла на Куршской косе при поддержке сотрудников национального парка", - рассказали в пресс-службе.
6 июня, 17:02На свободу: пятерых тюленей выпустили в Финский залив Зоозащитники выпустили в Финский залив пятерых тюленей. Все они предварительно прошли реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы, куда попали в состоянии истощения: без помощи специалистов они бы замерзли или стали добычей хищников. Сейчас нерпы весят около 40 килограмм и готовы к жизни в естественной среде.
Молодого самца балтийского тюленя обнаружили в марте на побережье. Животное, примерно месячного возраста, весило всего 16 килограммов вместо положенных 37-50 килограммов. У тюленя были серьезные кусанные гноящиеся раны на шее, без помощи людей он не выжил бы, поэтому было решено изъять его из природы.
Первый этап лечения и реабилитации взяли на себя сотрудники "Биосферы Балтики". Консультировали их специалисты калининградского зоопарка и "Фонда друзей балтийской нерпы" из Санкт-Петербурга. Тюленя лечили и выкармливали, когда он поправился до 19 килограммов, передали в зоопарк.
Главной задачей сотрудников зоопарка стало отучение тюленя от человека - контакты с сотрудниками свели к минимуму. Особое внимание обращали на умение тюленя самостоятельно ловить рыбу. Основными критериями готовности к возвращению в природу стали возраст и вес животного. К моменту выпуска он весил 42 килограммов, что соответствует норме для трехмесячного возраста. Перед выпуском тюленя пометили безвредной для животного желтой акриловой краской, что позволит идентифицировать и отследить его передвижение.
На попечении "Биосферы Балтики" остаются еще четыре молодых тюленя, которых истощенными и ранеными обнаружили на побережье в марте-апреле этого года. Первый этап реабилитации закончен, и с четверга они переедут в зоопарк, где их будут готовить к возвращению в естественную среду обитания.