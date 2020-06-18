"Единая Россия" проведет онлайн-встречу с Кравцовым

На заседании во вторник Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.

В ходе заседания Кравцов предложил после принятия проекта провести отдельное совещание с комитетом Госдумы по образованию и науке, а также совещание с региональными министрами науки и образования и председателями комитетов по образованию региональных парламентов по вопросу воспитания в школах.