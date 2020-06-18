"Единая Россия" проведет онлайн-встречу с Кравцовым

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Руководство и депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме в пятницу, 19 июня, проведут онлайн-встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, обсудят законопроект о воспитательной составляющей в образовании, сообщили журналистам в пресс-службе фракции.
Данную инициативу внес с в Госдуму в конце мая президент РФ Владимир Путин. Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".
В сообщении пресс-службы фракции ЕР уточняется, что в совещании примут участие руководитель фракции Сергей Неверов, первый зампред фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев, первые заместители руководителя фракции Раиса Кармазина, Виктор Кидяев, Николай Панков, Виктор Селиверстов и Адальби Шхагошев, глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов, первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, первый зампред комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов и другие депутаты фракции.
На заседании во вторник Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.
В ходе заседания Кравцов предложил после принятия проекта провести отдельное совещание с комитетом Госдумы по образованию и науке, а также совещание с региональными министрами науки и образования и председателями комитетов по образованию региональных парламентов по вопросу воспитания в школах.
11 июня, 15:08Кравцов рассказал о рекомендациях к проведению ЕГЭ