Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573115049.html
"Единая Россия" проведет онлайн-встречу с Кравцовым
Руководство и депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме в пятницу, 19 июня, проведут онлайн-встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, обсудят... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:22
адальби шхагошев
николай панков
госдума рф
единая россия
вячеслав никонов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569676442_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_4ad0931828642d789148e6dd93fb6ae8.jpg
https://ria.ru/20200616/1572988388.html
https://ria.ru/20200611/1572811319.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569676442_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_4ad0931828642d789148e6dd93fb6ae8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569676442_49:0:2780:2048_1400x0_80_0_0_7bf052abf213b4d5cac72de8da4af8aa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569676442_390:0:2438:2048_1400x0_80_0_0_c7c2e6cf72db18748c78bbe03c42a043.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
адальби шхагошев, николай панков, госдума рф, единая россия, вячеслав никонов, общество

"Единая Россия" проведет онлайн-встречу с Кравцовым

12:22 18.06.2020
37
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Руководство и депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме в пятницу, 19 июня, проведут онлайн-встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, обсудят законопроект о воспитательной составляющей в образовании, сообщили журналистам в пресс-службе фракции.
Данную инициативу внес с в Госдуму в конце мая президент РФ Владимир Путин. Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".
Министр просвещения России Сергей Кравцов
16 июня, 11:21
Кравцов назвал семью и дружбу базовыми ценностями школьного воспитания
В сообщении пресс-службы фракции ЕР уточняется, что в совещании примут участие руководитель фракции Сергей Неверов, первый зампред фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев, первые заместители руководителя фракции Раиса Кармазина, Виктор Кидяев, Николай Панков, Виктор Селиверстов и Адальби Шхагошев, глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов, первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, первый зампред комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов и другие депутаты фракции.
На заседании во вторник Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.
В ходе заседания Кравцов предложил после принятия проекта провести отдельное совещание с комитетом Госдумы по образованию и науке, а также совещание с региональными министрами науки и образования и председателями комитетов по образованию региональных парламентов по вопросу воспитания в школах.
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
11 июня, 15:08
Кравцов рассказал о рекомендациях к проведению ЕГЭ
100000
Обсудить 0
Адальби ШхагошевНиколай ПанковГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав НиконовОбщество
Рекомендуем
Премьера фильма Маньяк в Афимол-Сити
Элайджа Вуд возьмет интервью у маньяка в новом триллере, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал указ о присуждении госпремий в области науки и технологий
Детеныш тюленя
Под Калининградом выпустили первого из пяти спасенных в этом году тюленей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин рассказал о субсидиях на выплаты работникам медорганизаций
Ноутбук
На портале госуслуг запустили раздел о профилактике домашнего насилия
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
Голосование повлияет на будущее, считает большинство россиян – ВЦИОМ
Виды Гонконга
США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
Новая Зеландия
В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 42,5 тысячи
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 94
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания в режиме видеоконференции
Медведев призвал уберечь россиян от потерь, вызванных пандемией
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Подписан указ о присуждении госпремий в области литературы и искусства
Сотрудница колл-центра
Психологи в Москве за время самоизоляции приняли более 28 тысяч звонков
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1784
Врач
ЕР предложила дать медработникам приоритет на получение мест в детсадах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния