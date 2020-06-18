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Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до конца июня
Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в Россию до конца июня. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до конца июня

12:15 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в Россию до конца июня.
На 19 июня планируются рейсы Бишкек - Якутск, Париж - Москва, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Москва, Прага - Москва. В субботу, 20 июня, ожидаются рейсы Ош - Москва, Хошимин - Екатеринбург – Москва, Ташкент - Казань. В воскресенье, 21 июня, должны состояться перелеты Бишкек - Москва, Кишинев - Москва, Ташкент - Екатеринбург.
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15 июня, 05:06Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Сеула доставил во Владивосток свыше 100 россиян
На 22 июня запланированы рейсы из Пхукета и Бангкока в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург, из Ларнаки в Москву, из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург; 23 июня ожидаются рейсы Ташкент - Москва - Санкт-Петербург, Ереван - Калуга, Тегеран - Москва, Ереван - Воронеж; 24 июня - рейсы Гонконг - Владивосток, Ереван - Ростов-на-Дону.
На 26 июня планируются рейсы Барселона - Москва, Париж - Москва, Лондон - Москва, Бишкек - Санкт-Петербург; 27 июня ожидается перелет Ош - Москва, 28 июня - Бишкек - Москва и Нью-Йорк - Москва, а 30 июня ожидаются рейсы Каракас - Москва, Кито - Москва, Сан-Хосе - Москва.
Пассажирский самолет в небе
17 июня, 17:19Распространение нового коронавируса
Более пяти тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами за неделю
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
16 июня, 03:06
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Распространение нового коронавирусаЛарнака (район)Тегеран (город)Шереметьево (аэропорт)ПрагаОбщество
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