Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до конца июня

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в Россию до конца июня.
На 19 июня планируются рейсы Бишкек - Якутск, Париж - Москва, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Москва, Прага - Москва. В субботу, 20 июня, ожидаются рейсы Ош - Москва, Хошимин - Екатеринбург – Москва, Ташкент - Казань. В воскресенье, 21 июня, должны состояться перелеты Бишкек - Москва, Кишинев - Москва, Ташкент - Екатеринбург.
На 22 июня запланированы рейсы из Пхукета и Бангкока в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург, из Ларнаки в Москву, из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург; 23 июня ожидаются рейсы Ташкент - Москва - Санкт-Петербург, Ереван - Калуга, Тегеран - Москва, Ереван - Воронеж; 24 июня - рейсы Гонконг - Владивосток, Ереван - Ростов-на-Дону.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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