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Фурсенко озвучил имена лауреатов госпремии 2019 года в области науки
Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2019 год указом президента России присуждена создателям мировой индустрии... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:17
россия
николоз кутателадзе
биокад
арктика
открытия - риа наука
российская академия наук
санкт-петербург
риа наука
андрей фурсенко
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россия, николоз кутателадзе, биокад, арктика, открытия - риа наука, российская академия наук, санкт-петербург, андрей фурсенко

Фурсенко озвучил имена лауреатов госпремии 2019 года в области науки

12:11 18.06.2020 (обновлено: 12:17 18.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко на форум "Арктика – территория диалога". 10 апреля 2019
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на форум Арктика – территория диалога. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2019 год указом президента России присуждена создателям мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок, разработчикам лекарств для иммунотерапии рака и исследователю культурного наследия народов Арктики.
Имена лауреатов на брифинге в четверг огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.
Премия присуждена гендиректору компании "Биокад" Дмитрию Морозову, исполняющему обязанности научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН Андрею Улитину и директору департамента биохимии "Биокада" Татьяне Черновской за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
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Премии удостоены директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович, заведующий лабораторией Михаил Предтеченский и главный научный сотрудник того же института Владимир Меледин за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.
Кроме того, премия присуждена директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Санкт-Петербург) Российской академии наук, члену-корреспонденту РАН Андрею Головневу за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики.
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РИА НаукаРоссияНиколоз КутателадзеБиокадАрктикаОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукСанкт-ПетербургАндрей Фурсенко
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