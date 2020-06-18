В ВС Украины зафиксировали 18 новых случаев заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся девять человек... На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся девять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook .

По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 148 человек, всего за время пандемии выздоровели - 227 человек, летальных случаев – четыре. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 427 человек.