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Распространение нового коронавируса
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В ВС Украины зафиксировали 18 новых случаев заражения коронавирусом
Восемнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 148 человек, выздоровели 227,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины зафиксировали 18 новых случаев заражения коронавирусом

11:45 18.06.2020
99
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Восемнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 148 человек, выздоровели 227, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся девять человек... На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся девять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 148 человек, всего за время пандемии выздоровели - 227 человек, летальных случаев – четыре. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 427 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 34063, умерли 966 человек, 15447 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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