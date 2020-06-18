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ЛДПР выступила за прогрессивную шкалу НДФЛ
ЛДПР выступает за введение в РФ прогрессивной шкалы налогооблажения, но с освобождением от налогов малоимущих россиян с доходами ниже двух МРОТ, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:18
россия
ярослав нилов
лдпр
владимир жириновский
экономика
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россия, ярослав нилов, лдпр, владимир жириновский, экономика

ЛДПР выступила за прогрессивную шкалу НДФЛ

11:18 18.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкЛДПР
ЛДПР
© РИА Новости / Виталий Безруких
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ЛДПР выступает за введение в РФ прогрессивной шкалы налогооблажения, но с освобождением от налогов малоимущих россиян с доходами ниже двух МРОТ, сообщил РИА Новости зампред фракции, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%, в среду Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей. Однако пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков в четверг заявил РИА Новости, что введение повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для людей с высокими доходами в правительстве РФ не обсуждается.
"Неоднократно к этой теме депутаты возвращаются. Достаточно много законопроектов на эту тему было рассмотрено, но они не были поддержаны, в том числе и на основании позиции правительства, которая была отрицательной. Мы предлагаем не только поднять (ставку) с 13% до 15%. Мы предложили освободить от подоходного налога тех, кто получает меньше двух МРОТ. И, наоборот, поднять (ставку налога) для тех, кто получает суммы, условно, миллион в день", - сказал Нилов.
Он отметил, что ставка в 13% - одна из самых низких и была установлена в 2000-х годах, чтобы вывести теневую экономику из тени.
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"Но время прошло и мы видим, как сегодня миллионы граждан получают на уровне МРОТ и у них еще удерживается подоходный налог, что, конечно, несправедливо. Поэтому прогрессивная школа налогообложения - это от нулевой ставки и до максимальной, а не банальное увеличение существующего налога", - отметил парламентарий.
В пресс-службе ЛДПР подчеркнули, что ЛДПР неоднократно выступала за введение прогрессивной шкалы налогообложения или, по крайней мере, налога на сверхдоходы – это опыт большинства европейских стран.
"Буквально на днях лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал конкретные параметры "зарплатной" реформы в России. Мы должны двигаться к тому, чтобы минимальная зарплата была 30 тысяч рублей – не менее тысячи рублей в день. А максимальная – 500 тысяч рублей. При этом все сверходоходы облагаются повышенным налогом – до 70%. Цель этого предложения – снизить число бедных в России и резко увеличить финансирование здравоохранения и образования", - отметили в партии.
Телеведущая Виктория Боня
16 июня, 12:36
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РоссияЯрослав НиловЛДПРВладимир ЖириновскийЭкономика
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