ЛДПР выступила за прогрессивную шкалу НДФЛ

"Неоднократно к этой теме депутаты возвращаются. Достаточно много законопроектов на эту тему было рассмотрено, но они не были поддержаны, в том числе и на основании позиции правительства, которая была отрицательной. Мы предлагаем не только поднять (ставку) с 13% до 15%. Мы предложили освободить от подоходного налога тех, кто получает меньше двух МРОТ. И, наоборот, поднять (ставку налога) для тех, кто получает суммы, условно, миллион в день", - сказал Нилов.