В России прошли доклинические испытания противоракового вируса

НОВОСИБИРСК, 18 июн — РИА Новости. Разработанный в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО Разработанный в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН вирус для терапии рака на основе вакцины от оспы успешно прошел доклинические испытания, рассказал журналистам заместитель директора института по научной работе Владимир Рихтер.

По его словам, институт рассчитывает на следующей неделе подать в Минздрав документы для получения разрешения на первую стадию клинических испытаний.

"Первая стадия — это оценка безопасности препарата на людях, будет проводиться в Санкт-Петербурге <…>. У нас уже есть полный пакет документов для первой стадии "клиники". Производить препарат планирует новосибирская компания "Вектор-БиАльгам", — сказал Рихтер.

Ученый добавил, что первая стадия клинических испытаний может занять полтора года. И если ее удастся начать осенью, то она завершится к середине 2022 года.

"Совместно с ГНЦ ВБ "Вектор" мы сделали вирус на основе вируса вакцины от оспы. Из генома вируса осповакцины, которым привиты большинство из нас, мы вырезали два гена, ответственные за его вирулентность, тем самым он стал менее опасным для нас, и встроили туда два других гена, которые усиливают онколитическую активность этого вируса", — рассказал Рихтер.

Он пояснил, что вирус попадает в организм, находит опухолевую клетку, заражает ее и начинает в ней размножаться. Причем ни в каких других клетках он это делать не способен. Таким образом, вирус производит белки, которые убивают раковую клетку, успевает размножиться в этой клетке, попадает в кровь, начинает распространяться по организму, ищет другие опухолевые клетки и поражает метастазы.