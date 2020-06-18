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В России прошли доклинические испытания противоракового вируса
Разработанный в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН вирус для терапии рака на основе вакцины от оспы успешно прошел доклинические... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:14
риа наука
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Молодцы! Идея давно витала в воздухе. И вот реализация. Дай бог чтобы все получилось, чтобы не было никаких нежелательных мутаций
30
А для коронавируса доклинические испытания в течении полутора лет не нужны. Логика железная. Только побочка и влияние на другие органы как оценивать будут? Наскоро? А если результат отрицательного влияния будет только через пару лет выявлен? Кто ответственность на себя возьмёт?
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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353
60
россия, онкология, открытия - риа наука

В России прошли доклинические испытания противоракового вируса

09:36 18.06.2020 (обновлено: 12:14 18.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПриготовление химического раствора в лаборатории
Приготовление химического раствора в лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Приготовление химического раствора в лаборатории. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 июн — РИА Новости. Разработанный в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН вирус для терапии рака на основе вакцины от оспы успешно прошел доклинические испытания, рассказал журналистам заместитель директора института по научной работе Владимир Рихтер.
По его словам, институт рассчитывает на следующей неделе подать в Минздрав документы для получения разрешения на первую стадию клинических испытаний.
"Первая стадия — это оценка безопасности препарата на людях, будет проводиться в Санкт-Петербурге <…>. У нас уже есть полный пакет документов для первой стадии "клиники". Производить препарат планирует новосибирская компания "Вектор-БиАльгам", — сказал Рихтер.
Ученый добавил, что первая стадия клинических испытаний может занять полтора года. И если ее удастся начать осенью, то она завершится к середине 2022 года.
"Совместно с ГНЦ ВБ "Вектор" мы сделали вирус на основе вируса вакцины от оспы. Из генома вируса осповакцины, которым привиты большинство из нас, мы вырезали два гена, ответственные за его вирулентность, тем самым он стал менее опасным для нас, и встроили туда два других гена, которые усиливают онколитическую активность этого вируса", — рассказал Рихтер.
Лабораторные исследования
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Он пояснил, что вирус попадает в организм, находит опухолевую клетку, заражает ее и начинает в ней размножаться. Причем ни в каких других клетках он это делать не способен. Таким образом, вирус производит белки, которые убивают раковую клетку, успевает размножиться в этой клетке, попадает в кровь, начинает распространяться по организму, ищет другие опухолевые клетки и поражает метастазы.
"Соответственно, мы имеем лекарство, которое эффективно подавляет основную опухоль, ищет и подавляет рост метастаз и является по сути самопродуцирующим лекарственным средством. То есть, теоретически, однократное введение его в организм позволяет на достаточно длительный временной период сохранить его противоопухолевую активность", — добавил ученый. По его словам, препарат разрабатывали против рака молочной железы, но доклинические испытания показали, что он эффективен и против других видов рака.
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Популярные комментарии
Молодцы! Идея давно витала в воздухе. И вот реализация. Дай бог чтобы все получилось, чтобы не было никаких нежелательных мутаций
18 июня, 09:58
ДВДмитрий В
3000000
А для коронавируса доклинические испытания в течении полутора лет не нужны. Логика железная. Только побочка и влияние на другие органы как оценивать будут? Наскоро? А если результат отрицательного влияния будет только через пару лет выявлен? Кто ответственность на себя возьмёт?
18 июня, 09:53
Алексей Валерьевич
3011211
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