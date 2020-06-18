Сборы Apple и Google разрушают стартапы, заявил Дуров

"Apple и Google взимают безумный налог в размере 30% с продаж всех цифровых товаров, продаваемых в каждом мобильном телефоне в мире. Результат - пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые отрасли разрушаются или никогда не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд в течение 10 лет", - написал Дуров.