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Сборы Apple и Google разрушают стартапы, заявил Дуров
Компании Apple и Google взимают высокие сборы с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов, в результате чего пользователи платят по высоким ценам, а... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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windows, telegram (приложение), microsoft corporation, google android, apple, павел дуров, twitter, экономика

Сборы Apple и Google разрушают стартапы, заявил Дуров

09:56 18.06.2020
815
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Компании Apple и Google взимают высокие сборы с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов, в результате чего пользователи платят по высоким ценам, а стартапы и целые отрасли разрушаются, написал в своем Twitter основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
"Apple и Google взимают безумный налог в размере 30% с продаж всех цифровых товаров, продаваемых в каждом мобильном телефоне в мире. Результат - пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые отрасли разрушаются или никогда не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд в течение 10 лет", - написал Дуров.
Отвечая на вопрос пользователей, какое решение есть у этой проблемы, Дуров отметил: "Решение, как положить конец злоупотреблению монополией Apple, простое: позволить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore Apple, который предусматривает 30% налог, цензуру и отсутствие конфиденциальности. Просто скопировать принцип установки приложений на компьютеры". Он напомнил, что до появления магазинов приложений разработчики не платили никаких налогов Microsoft за возможность установки их разработок на ОС Windows.
Основатель Telegram также добавил, что развитие и появление открытых экосистем, - как Android, Windows, MacOS, - показывает, что люди "умны и предпочитают свободу выбора". Сам Дуров, по его словам, в последние несколько лет является пользователем смартфона на базе ОС Android.
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