Под Мурманском завершают работы по восстановлению железной дороги

ПОСЕЛОК МОЛОЧНЫЙ (Мурманская обл.), 18 июн - РИА Новости. Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) в Мурманской области завершают выполнение работ по восстановлению железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Кола – Мурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, сообщает Западный военный округ.
Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
"Специалисты железнодорожных войск ЗВО завершают выполнять отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции "Выходной" до станции "Пост 9-й километр" протяженностью 5,7 километров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего за время работ военнослужащие, прибывшие из Брянской области, вывезли 27 тысяч кубических метров скального грунта, выполнили планировку и уплотнение около четырех километров основной площадки земляного полотна, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Также военные железнодорожники ЗВО завезли более 3,3 тысячи кубических метров щебеночного балласта и выполнили разработку выемки из скального грунта в объеме 43 тысяч кубических метров.
"После очередного подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО продолжили производить выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск", - добавляется в сообщении.
Добавляется, что всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области задействованы более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.