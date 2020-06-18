Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573100456.html
Под Мурманском завершают работы по восстановлению железной дороги
Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) в Мурманской области завершают выполнение работ по восстановлению железнодорожного сообщения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:23
вооруженные силы рф
владимир путин
сергей шойгу
мурманск
кольский район
мурманская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572842260_0:289:3013:1984_1400x0_80_0_0_61e6e45a67cee35a4fa508989411d12f.jpg
https://realty.ria.ru/20200610/1572752473.html
https://ria.ru/20200609/1572678297.html
мурманск
кольский район
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572842260_0:289:3013:1984_1400x0_80_0_0_61e6e45a67cee35a4fa508989411d12f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572842260_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_38646042e526dd19b0cf832dcb538a41.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572842260_114:0:2162:2048_1400x0_80_0_0_8aa6e86f4aeadc5971ea93f6852bbc64.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы рф, владимир путин, сергей шойгу, мурманск, кольский район, мурманская область, общество

Под Мурманском завершают работы по восстановлению железной дороги

09:23 18.06.2020
692
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРаботы на месте обрушения железнодорожного моста через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области
Работы на месте обрушения железнодорожного моста через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Работы на месте обрушения железнодорожного моста через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области. Архивное фото
ПОСЕЛОК МОЛОЧНЫЙ (Мурманская обл.), 18 июн - РИА Новости. Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) в Мурманской области завершают выполнение работ по восстановлению железнодорожного сообщения Санкт-ПетербургКолаМурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, сообщает Западный военный округ.
Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
10 июня, 15:24
РЖД начали демонтаж поврежденного моста через реку в Мурманской области
"Специалисты железнодорожных войск ЗВО завершают выполнять отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции "Выходной" до станции "Пост 9-й километр" протяженностью 5,7 километров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего за время работ военнослужащие, прибывшие из Брянской области, вывезли 27 тысяч кубических метров скального грунта, выполнили планировку и уплотнение около четырех километров основной площадки земляного полотна, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Также военные железнодорожники ЗВО завезли более 3,3 тысячи кубических метров щебеночного балласта и выполнили разработку выемки из скального грунта в объеме 43 тысяч кубических метров.
"После очередного подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО продолжили производить выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск", - добавляется в сообщении.
Добавляется, что всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области задействованы более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
9 июня, 12:53
Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском
1710000
Обсудить 0
Вооруженные силы РФВладимир ПутинСергей ШойгуМурманскКольский районМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Полицейский
Власти Грузии прокомментировали спецоперацию на окраине Тбилиси
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Болтона "злобным дураком" на фоне выхода его мемуаров
Вид Варшавы
В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте
Эмблема на форме сотрудника полиции
Под Новосибирском задержали участника ДТП с пьяным главой райотдела ГИБДД
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
WSJ: Трамп смягчил позицию по Венесуэле после разговора с Путиным
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
В Минтруде объяснили, когда могут сократить размер больничного
Стенд компании Росэлектроника
"Росэлектроника" запустила производство "умных" счетчиков
Мэр города Бодайбо Евгений Юмашев
Мэр Бодайбо подал документы на выборы главы Иркутской области
Вид на Землю с МКС
В "Роскосмосе" предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе
Суперкомпьютер
Уникальный материал для фотонных суперкомпьютеров создали в России
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Югре выявили рекордные 243 случая заражения коронавирусом за сутки
Кадры ДТП с участием такси в Саранске, где погибли шесть человек
В МВД рассказали подробности ДТП в Саранске, где погибли шесть человек
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Тестирование на коронавирус
В России провели более 15,9 миллиона тестов на COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния