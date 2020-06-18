Под Мурманском завершают работы по восстановлению железной дороги

Работы на месте обрушения железнодорожного моста через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области. Архивное фото

Работы на месте обрушения железнодорожного моста через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области

ПОСЕЛОК МОЛОЧНЫЙ (Мурманская обл.), 18 июн - РИА Новости. Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) в Кола – Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) в Мурманской области завершают выполнение работ по восстановлению железнодорожного сообщения Санкт-Петербург Мурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, сообщает Западный военный округ.

"Специалисты железнодорожных войск ЗВО завершают выполнять отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции "Выходной" до станции "Пост 9-й километр" протяженностью 5,7 километров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за время работ военнослужащие, прибывшие из Брянской области , вывезли 27 тысяч кубических метров скального грунта, выполнили планировку и уплотнение около четырех километров основной площадки земляного полотна, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Также военные железнодорожники ЗВО завезли более 3,3 тысячи кубических метров щебеночного балласта и выполнили разработку выемки из скального грунта в объеме 43 тысяч кубических метров.

"После очередного подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО продолжили производить выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск", - добавляется в сообщении.