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Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире
Онлайн-концерт "Bang bang con: the live" южнокорейской группы BTS, собравший около 756 тысяч зрителей в Сети, стал крупнейшим платным шоу в мире, представленном РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T05:24
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, bts, музыка, новости культуры, эд ширан, forbes

Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире

05:24 18.06.2020
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© AP Photo / Scott Roth/InvisionЮжнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
© AP Photo / Scott Roth/Invision
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Онлайн-концерт "Bang bang con: the live" южнокорейской группы BTS, собравший около 756 тысяч зрителей в Сети, стал крупнейшим платным шоу в мире, представленном в таком формате, сообщает Rolling Stone.
По информации издания, билеты стоили 35 или 26 долларов (такая стоимость была установлена для членов фан-клуба Army BTS). Это означает, что музыканты заработали только на их продаже от 19 до 26 миллионов долларов.
Конечно, это не рекордная сумма. В полноценном мировом туре они собрали бы больше, но во время карантина — это огромный результат. В Forbes отмечают, что пример BTS показал, что при правильном использовании технологий и маркетинга, можно остаться в большом плюсе даже на виртуальных концертах.
Зрители смотрели живое выступление BTS на платформе WeVerse. Онлайн-шоу длилось полтора часа. За это время музыканты исполнили 12 песен и передвигались между разными комнатами, которые служили декорациями.
В апреле BTS устраивали онлайн-фестиваль Bang Bang Con, в течение двух дней пользователи бесплатно могли посмотреть архивные записи с разных концертов группы.
Прямой эфир собрал в общей сложности более 50 миллионов просмотров. Одновременно трансляцию смотрели более двух миллионов зрителей.
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