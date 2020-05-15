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Культура
2020-05-15T12:02
https://ria.ru/20200515/1571483534.html
BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live
https://cdn22.img.ria.ru/images/156138/68/1561386877_0:199:3072:1927_1036x0_80_0_0_48495af4cc4b3f3a8ee887f6a0f23536.jpg
РИА Новости

BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live

12:02 15.05.2020
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© AP Photo / Scott Roth/InvisionЮжнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
© AP Photo / Scott Roth/Invision
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Участники K-pop группы BTS объявили, что в следующем месяце дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live. Ожидается, что все семь участников соберутся в одном помещении, сообщает издание Rolling Stone.
По информации издания, трансляция, которая состоится 14 июня, будет платной. Для того чтобы посмотреть 90-минутное виртуальное шоу придется купить билет. Музыканты подчеркнули, что в ближайшее время более подробная информация появится в приложении Weverse.
Из-за пандемии коронавируса коллективу из Южной Кореи пришлось отложить масштабный тур "Map of the soul" 2020. Планировалось, что группа выступит в Японии, нескольких европейских странах и Северной Америке.
В апреле BTS устраивали онлайн-фестиваль Bang Bang Con, в течение двух дней пользователи бесплатно могли посмотреть архивные записи с разных концертов группы.
Прямой эфир собрал в общей сложности более 50 миллионов просмотров. Одновременно трансляцию смотрели более двух миллионов зрителей.
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