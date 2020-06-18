В Сети появился первый кадр со съемок "Аватара 2" в Новой Зеландии

Продюсер указал и место, где сейчас работает Кэмерон и его команда, — киностудия Stone Street Studios в Веллингтоне.

Прежде чем продолжить съемочный процесс, все прибывшие 14 дней находились в самоизоляции под контролем местных властей. Создатели сиквела пока не сообщили, кто именно приехал вместе с режиссером. Известно, что на борту самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Веллингтон, находилось 54 пассажира.