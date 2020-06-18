В Сети появился первый кадр со съемок "Аватара 2" в Новой Зеландии

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме первую фотографию со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" после возвращения в Новую Зеландию. В начале июня стало известно, что режиссер вернулся в страну, чтобы продолжить работу, которая была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
"Взял свой смартфон, чтобы сделать первой снимок после возобновления съемок продолжения "Аватара", — написал Ландау.
Продюсер указал и место, где сейчас работает Кэмерон и его команда, — киностудия Stone Street Studios в Веллингтоне.
Прежде чем продолжить съемочный процесс, все прибывшие 14 дней находились в самоизоляции под контролем местных властей. Создатели сиквела пока не сообщили, кто именно приехал вместе с режиссером. Известно, что на борту самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Веллингтон, находилось 54 пассажира.
Ранее Джон Ландау раскрыл некоторые детали сюжета "Аватара 2". По его словам, в этом фильме у Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) будет семья, которую героям предстоит спасти. Им придется покинуть свой дом и исследовать различные регионы Пандоры. Особенно много времени они проведут на воде и под ней.