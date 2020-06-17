В Совфеде назвали "забавным" намерение НАТО укрепить системы ПВО

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сенатор Сенатор Олег Морозов назвал "забавной" намерение НАТО укрепить системы ПВО в ответ на усиление ракетного потенциала России: эти системы не "берут" новые российские ракеты по своим техническим свойствам, заявил он.

Главы минобороны стран НАТО обсудили в ходе первого дня видеоконференции расширение Россией ракетного потенциала и последствия этого для безопасности союзников по альянсу, а также согласовали пакет военных и политических мер на фоне этого, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг . По его словам, министры согласовали пакет политических и военных мер, который включает, в том числе, укрепление систем ПВО.

"Реакция одновременно и забавная, и закономерная. Забавная потому, что "укрепление системы ПВО", которая по своим техническим свойствам наши новые ракеты "не берет", бессмысленно", - заявил Морозов РИА Новости.

По его словам, не менее забавен и тезис о "расширении российского ракетного потенциала".

"Численно не расширяется, а совершенствуется. По стратегическим наступательным вооружениям - и по численности стратегических носителей, и по ракетам средней и меньшей дальности - мы пока не выходим за рамки действующих соглашений, хотя и совершенствуем их качественно", - отметил Морозов.

Что касается такой закономерности реакции НАТО , то она, подчеркнул сенатор, заключается в том, что крики о "российской угрозе" "надо как-то оправдывать".