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В Совфеде назвали "забавным" намерение НАТО укрепить системы ПВО
Сенатор Олег Морозов назвал "забавной" намерение НАТО укрепить системы ПВО в ответ на усиление ракетного потенциала России: эти системы не "берут" новые... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:16
сергей морозов (политик)
совет федерации рф
нато
йенс столтенберг
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сергей морозов (политик), совет федерации рф, нато, йенс столтенберг, безопасность, в мире

В Совфеде назвали "забавным" намерение НАТО укрепить системы ПВО

23:16 17.06.2020
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© U.S. Army / Spc. Stefan EnglishАвтоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-203 на совместных учениях стран НАТО
Автоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-203 на совместных учениях стран НАТО
© U.S. Army / Spc. Stefan English
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сенатор Олег Морозов назвал "забавной" намерение НАТО укрепить системы ПВО в ответ на усиление ракетного потенциала России: эти системы не "берут" новые российские ракеты по своим техническим свойствам, заявил он.
Главы минобороны стран НАТО обсудили в ходе первого дня видеоконференции расширение Россией ракетного потенциала и последствия этого для безопасности союзников по альянсу, а также согласовали пакет военных и политических мер на фоне этого, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, министры согласовали пакет политических и военных мер, который включает, в том числе, укрепление систем ПВО.
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"Реакция одновременно и забавная, и закономерная. Забавная потому, что "укрепление системы ПВО", которая по своим техническим свойствам наши новые ракеты "не берет", бессмысленно", - заявил Морозов РИА Новости.
По его словам, не менее забавен и тезис о "расширении российского ракетного потенциала".
"Численно не расширяется, а совершенствуется. По стратегическим наступательным вооружениям - и по численности стратегических носителей, и по ракетам средней и меньшей дальности - мы пока не выходим за рамки действующих соглашений, хотя и совершенствуем их качественно", - отметил Морозов.
Что касается такой закономерности реакции НАТО, то она, подчеркнул сенатор, заключается в том, что крики о "российской угрозе" "надо как-то оправдывать".
"Поэтому натовские военные барабаны задействованы в полную силу. Но лучше было бы вернуться за стол переговоров по всему комплексу вопросов взаимной безопасности, а не выходить в одностороннем порядке из всех договоров. Барабаны не заменят реальных договорённостей о снижении взаимных военных угроз", - заявил сенатор.
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Сергей Морозов (политик)Совет Федерации РФНАТОЙенс СтолтенбергБезопасностьВ мире
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