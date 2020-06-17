Путин не обсуждал с главой Азербайджана волнения в лагере в Дагестане

Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил РИА Новости, что в ночь на 16 июня граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК , в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции.

Журналисты спросили Пескова, следят ли в Кремле за этой ситуацией и обсуждалась ли эта тема между главами государств двух стран.

"Главы государств нет (не обсуждали)", - ответил Песков.

"Это же ситуация возникла с самого начала режима самоизоляции. И, действительно, там власти Дагестана очень оперативно сделали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые на тот момент хотели вернуться в Азербайджан, но границы были закрыты. Поэтому с самого начала российская и азербайджанская стороны по дипканалам, по каналам пограничников, они были на связи, координируют действия", - ответил Песков.

Также он отметил, что глава региона Владимир Васильев на этот счет общался с президентом страны и докладывал о ситуации. "С самого начала. Это хорошо известная ситуация. И я могу говорить только за руководство Дагестана. Они многое сделали, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать. Ситуация, которая нерукотворная, но она связана просто с тем положением, в которой мы все оказались из-за коронавируса", - отметил Песков.

На уточняющий вопрос, считает ли азербайджанская сторона действия оправданными, Песков отметил, что не хочет комментировать действия азербайджанской стороны и добавил, что Москва "с понимаем относимся к тем трудностям, которые сейчас там есть".