Путин не обсуждал с главой Азербайджана волнения в лагере в Дагестане

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым волнения в лагере азербайджанцев в Дагестане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил РИА Новости, что в ночь на 16 июня граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции.
Журналисты спросили Пескова, следят ли в Кремле за этой ситуацией и обсуждалась ли эта тема между главами государств двух стран.
"Главы государств нет (не обсуждали)", - ответил Песков.
"Это же ситуация возникла с самого начала режима самоизоляции. И, действительно, там власти Дагестана очень оперативно сделали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые на тот момент хотели вернуться в Азербайджан, но границы были закрыты. Поэтому с самого начала российская и азербайджанская стороны по дипканалам, по каналам пограничников, они были на связи, координируют действия", - ответил Песков.
Также он отметил, что глава региона Владимир Васильев на этот счет общался с президентом страны и докладывал о ситуации. "С самого начала. Это хорошо известная ситуация. И я могу говорить только за руководство Дагестана. Они многое сделали, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать. Ситуация, которая нерукотворная, но она связана просто с тем положением, в которой мы все оказались из-за коронавируса", - отметил Песков.
На уточняющий вопрос, считает ли азербайджанская сторона действия оправданными, Песков отметил, что не хочет комментировать действия азербайджанской стороны и добавил, что Москва "с понимаем относимся к тем трудностям, которые сейчас там есть".
"Там продолжается более усиленный режим самоизоляции. Но, еще раз повторяю, контакты осуществляются, они продолжаются, и мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят решить эту проблему", - сказал он.