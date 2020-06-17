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Путин не обсуждал с главой Азербайджана волнения в лагере в Дагестане
Президент России Владимир Путин не обсуждал с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым волнения в лагере азербайджанцев в Дагестане, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:30
беспорядки во временном лагере в дагестане
республика дагестан
ильхам алиев
дмитрий песков
владимир путин
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РИА Новости
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353
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беспорядки во временном лагере в дагестане, республика дагестан, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин

Путин не обсуждал с главой Азербайджана волнения в лагере в Дагестане

13:30 17.06.2020
340
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
© РИА Новости
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Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым волнения в лагере азербайджанцев в Дагестане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил РИА Новости, что в ночь на 16 июня граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции.
Журналисты спросили Пескова, следят ли в Кремле за этой ситуацией и обсуждалась ли эта тема между главами государств двух стран.
"Главы государств нет (не обсуждали)", - ответил Песков.
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"Это же ситуация возникла с самого начала режима самоизоляции. И, действительно, там власти Дагестана очень оперативно сделали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые на тот момент хотели вернуться в Азербайджан, но границы были закрыты. Поэтому с самого начала российская и азербайджанская стороны по дипканалам, по каналам пограничников, они были на связи, координируют действия", - ответил Песков.
Также он отметил, что глава региона Владимир Васильев на этот счет общался с президентом страны и докладывал о ситуации. "С самого начала. Это хорошо известная ситуация. И я могу говорить только за руководство Дагестана. Они многое сделали, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать. Ситуация, которая нерукотворная, но она связана просто с тем положением, в которой мы все оказались из-за коронавируса", - отметил Песков.
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На уточняющий вопрос, считает ли азербайджанская сторона действия оправданными, Песков отметил, что не хочет комментировать действия азербайджанской стороны и добавил, что Москва "с понимаем относимся к тем трудностям, которые сейчас там есть".
"Там продолжается более усиленный режим самоизоляции. Но, еще раз повторяю, контакты осуществляются, они продолжаются, и мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят решить эту проблему", - сказал он.
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Беспорядки во временном лагере в ДагестанеРеспублика ДагестанИльхам АлиевДмитрий ПесковВладимир Путин
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