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https://ria.ru/20200617/1573059467.html
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью "Московскому комсомольцу"... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:18
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573052820.html
https://ria.ru/20200616/1572980992.html
Брат какое имеет отношение к семье? Если семья отказалась, какого фига вы все лезете к ним? Адвокату оплеух надавать за его навязчивость. Убийца должен сидеть в тюрьме!!!!
138
Пашаев ведет себя как настоящий провокатор: раздает направо-налево интервью, в которых пытается "отмазать" М.Ефремова (а он, кстати, публично сказал, что не будет пытаться "отмазаться"), выставить потерпевших стяжателями. вбить клин между потерпевшими и их адвокатом. Может быть. коллегия адвокатов, в которой состоит Пашаев, считает подобное провокаторство нормой, но с человеческой точки зрения это крайняя степень низости.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792974_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_084f1c0c2bcefab5b37275c1980c4004.jpg
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова

13:22 17.06.2020 (обновлено: 14:18 17.06.2020)
26358
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью "Московскому комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев.
По его словам, заявление представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что семья Захарова "полностью отказалась" от предложенной Ефремовым материальной помощи, не соответствует действительности. Юрист рассказал, что ему удалось связаться с братом погибшего.
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"Мой собеседник заявил, что готов приехать, куда я скажу, но только если ему разрешит адвокат семьи. Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать", — сказал он.
Уточнить, о какой сумме может идти речь, адвокат отказался.
ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови обнаружили также следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов извинился перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья Захарова извинения не приняла. Сами члены семьи говорили, что надеются на то, что артист получит максимальное наказание.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Брат какое имеет отношение к семье? Если семья отказалась, какого фига вы все лезете к ним? Адвокату оплеух надавать за его навязчивость. Убийца должен сидеть в тюрьме!!!!
17 июня, 13:33
Арсений Новиков
113103021
Пашаев ведет себя как настоящий провокатор: раздает направо-налево интервью, в которых пытается "отмазать" М.Ефремова (а он, кстати, публично сказал, что не будет пытаться "отмазаться"), выставить потерпевших стяжателями. вбить клин между потерпевшими и их адвокатом. Может быть. коллегия адвокатов, в которой состоит Пашаев, считает подобное провокаторство нормой, но с человеческой точки зрения это крайняя степень низости.
17 июня, 13:58
ЕЕлена
5800008
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