Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова , готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью " Московскому комсомольцу " адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, заявление представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что семья Захарова "полностью отказалась" от предложенной Ефремовым материальной помощи, не соответствует действительности. Юрист рассказал, что ему удалось связаться с братом погибшего.

"Мой собеседник заявил, что готов приехать, куда я скажу, но только если ему разрешит адвокат семьи. Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать", — сказал он.

Уточнить, о какой сумме может идти речь, адвокат отказался.

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.