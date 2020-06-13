https://ria.ru/20200613/1572884183.html
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
2020-06-13T13:42
2020-06-13T15:13
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Семья Сергея Захарова
, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский
.
"Я сегодня связался с семьей. Они отказались полностью от всего, не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда", — сказал он.
Он добавил, что не является представителем гражданской супруги Захарова.
"Я не знаю этой дамы, говорят, что она прожила 20 лет в браке с погибшим. Я представляю брата погибшего Валерия и ту часть семьи, которая не хочет ни копейки", — уточнил Добровинский.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова
Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. По статье "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц" ему грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, актер проходит как свидетель по другому делу — о незаконном производстве и сбыте наркотиков.
Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего.