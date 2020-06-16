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Семья Захарова потребовала максимального наказания для Ефремова
Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, надеются, что артист получит максимальный возможный срок. Об этом они заявили в эфире шоу... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:48
дтп с участием михаила ефремова
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Семья Захарова потребовала максимального наказания для Ефремова

15:32 16.06.2020 (обновлено: 16:48 16.06.2020)
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© Фото : Пресс-служба Таганского судаАктер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
© Фото : Пресс-служба Таганского суда
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, надеются, что артист получит максимальный возможный срок. Об этом они заявили в эфире шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
"Кого-то за это накажут. Если это человек без регалий, без званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все. Мы боремся за справедливость для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Для нас бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания, 12 лет — это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону", — заявила супруга брата Сергея Захарова Татьяна.
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При этом, как заявил ранее адвокат семьи Александр Добровинский, родные погибшего согласятся с любым сроком, на котором будет настаивать прокурор.

ДТП с Ефремовым

В прошлый понедельник, 8 июня, актер Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.
Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
На прошлой неделе Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения и предложил компенсацию родственникам погибшего. Адвокат семьи заявил, что родные Захарова отказались от какой-либо материальной помощи и не приняли извинений. Их также возмутило, что артист не попытался обратиться к ним лично, а выложил публичное видео.
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