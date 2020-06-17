Московские врачи осмотрели более трех тысяч пациентов в регионах

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московские алгоритмы борьбы с Московские алгоритмы борьбы с COVID-19 показывают эффективность в регионах, столичные врачи осмотрели более 3 тысяч пациентов с COVID-19 в субъектах РФ, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

"Опыт столичных медиков успешно применяется в регионах, в которые три недели назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина были направлены бригады московских специалистов для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали врачи в рамках телемоста, объединившего Москву и семь других регионов России, где в настоящее время работают мультидисциплинарные бригады специалистов столичных стационаров", - говорится в сообщении.

"По сообщению врачей, за время пребывания в регионах им удалось осмотреть порядка 3 тысяч пациентов более чем в 40 местных больницах. Помощь коллегам из регионов в общей сложности оказывали около 100 московских медиков", - говорится в сообщении.

Ракова поблагодарила коллег из регионов за помощь Москве на первоначальном этапе пандемии. "На первоначальном этапе развития эпидемии в Москве огромную помощь нам оказали врачи из регионов, которые откликнулись на призыв помочь. Мы очень благодарны им за то, что они оказали нам помощь в самый трудный момент. Мы очень рады, что сейчас, когда нагрузка на московское здравоохранение снижается, мы можем со своей стороны помочь регионам", - сказала она.

По словам заммэра, с конца мая в семи регионах России в составе 13 бригад работают около 100 специалистов из московских клиник. "Сейчас врачи на местах передают опыт, который мы накопили в Москве, и реализуют наши наработки, позволившие нам успешно справиться с пиком эпидемии. Сегодня вы консультируете региональных врачей, осматриваете пациентов, проводите большую работу по внедрению наших организационных методов – маршрутизация пациентов, ведение заболевших на амбулаторном уровне и реализуете другие наши механизмы", - отметила она.

В свою очередь Хрипун подчеркнул, что уже есть положительные результаты такой поддержки регионов. "За первые недели работы нашим врачам совместно со специалистами в регионах уже удалось сделать многое, рекомендации наших специалистов внедрены в клиническую практику и уже дают хорошие результаты, врачи с готовностью перенимают московский опыт. В ближайшее время в регионах начнется поэтапное снятие ограничений, связанных с эпидемией. Тем не менее, наши специалисты продолжают оказывать поддержку местным врачам в перепрофилировании стационаров, а также в организации работы амбулаторного звена по ведению пациентов с COVID-19", – отметил он.

Сообщается также, что московские специалисты оказывают консультативно-диагностическую поддержку врачам в регионах, осматривают пациентов с COVID-19, уделяя большое внимание больным в тяжелом и среднетяжелом состоянии. "Совместно с коллегами из регионов были перепрофилированы ряд больниц в ковидные центры, разработаны новые алгоритмы организации потоков и маршрутизации пациентов. Большое внимание уделяется эпидемиологической безопасности лечебного процесса. Акцент сделан на московском опыте распределения потоков пациентов, разграничении красных и зеленых зон в стационарах и организации работы санитарных пропускников", - говорится в сообщении.

Кроме того, проводится большая работа по взаимодействию служб медицинской помощи. "В соответствии с рекомендациями наших врачей, сейчас все пациенты маршрутизируются в два ковидных центра в Махачкале . Также мы провели ряд мастер-классов в отделениях реанимаций по использованию ультразвука в лечении и диагностике тяжелых нетранспортабельных пациентов с коронавирусом", - сообщил главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко , который сейчас находится в Дагестане.

Отмечается, что московские медики также помогают коллегам внедрять алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в амбулаторном звене, организовывают работу КТ-центров, проводят лекции, семинары и встречи с медработниками в коллективах клиник для совершенствования их навыков.

Для помощи в регионы доставили 18,5 миллиона медицинских масок, 750 тысяч респираторов, 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тысяч пар многоразовых очков, 325 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Кроме того, в регионы направили более 280 тысяч упаковок медикаментов, сообщается, что такая помощь продолжится в дальнейшем.

"Москва также усилит помощь регионам – мы предлагаем коллегам из Псковской и Владимирской областей сделать забор крови, доставить биоматериал для ИФА-тестирования в Москву, а мы за свой счет проведем исследование – у нас есть свободные мощности. Кроме того, мы дополнительно направим в Псков медикаменты для лечения коронавируса", - добавила Ракова.

По ее словам, в Москве создан достаточный резерв для борьбы с коронавирусом, поэтому столица готова поддержать врачей в регионах. Несмотря на увеличение объема тестирования, в сутки в Москве выявляют около 1,5 тысячи случаев, что более чем в четыре раза меньше, чем на пике пандемии, не отмечается рост госпитализаций, снижение нагрузки на здравоохранение позволяет оказать помощь медикам в других городах, отметила она.