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Испания почтит память жертв эпидемии коронавируса 16 июля
Официальная церемония в память о жертвах эпидемии коронавируса COVID-19 состоится в Испании 16 июля, сообщил премьер Педро Санчес. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
давид сассоли
европарламент
педро санчес
урсула фон дер ляйен
испания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, давид сассоли, европарламент, педро санчес, урсула фон дер ляйен, испания, в мире

Испания почтит память жертв эпидемии коронавируса 16 июля

12:59 17.06.2020
98
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице в Мадриде
Медицинский работник в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Медицинский работник в больнице в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Официальная церемония в память о жертвах эпидемии коронавируса COVID-19 состоится в Испании 16 июля, сообщил премьер Педро Санчес.
"16 июля состоится государственная церемония в память о 27 тысячах соотечественников, которые умерли, и в честь тех, кто боролся на передовой с эпидемией", - сказал Санчес, выступая в конгрессе депутатов.
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На церемонии будут присутствовать король Фелипе VI, председатель Европейского Совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Давид Сассоли, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Испания – одна из самых пострадавших от пандемии стран, жертвами COVID-19, по официальным данным, стали более 27 тысяч человек.
Десятидневный траур – самый продолжительный в истории демократической Испании – проходил с 27 мая по 5 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Давид СассолиЕвропарламентПедро СанчесУрсула фон дер ЛяйенИспанияВ мире
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