Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573056865.html
В Москве 1 июля откроется Музей космонавтики
Музей космонавтики в Москве откроется 1 июля, за время самоизоляции он пополнился новыми экспонатами, сообщили в среду в пресс-службе музея. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
космос - риа наука
москва
владимир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155264/28/1552642840_0:863:1969:1971_1400x0_80_0_0_bb82530609712c6e80e098beeb6d931e.jpg
https://ria.ru/20200616/1573021395.html
москва
владимир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155264/28/1552642840_0:863:1969:1971_1400x0_80_0_0_bb82530609712c6e80e098beeb6d931e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155264/28/1552642840_0:533:1969:2010_1400x0_80_0_0_3e745b5b6c437c979da63e9558b0fb0d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155264/28/1552642840_0:79:1969:2048_1400x0_80_0_0_af7e81aa82c5e68695ee7ce253e9ba89.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, космос - риа наука, москва, владимир

В Москве 1 июля откроется Музей космонавтики

12:46 17.06.2020
59
CC0 / Музей космонавтики / Музей космонавтики в Москве
Музей космонавтики в Москве
CC0 / Музей космонавтики /
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Музей космонавтики в Москве откроется 1 июля, за время самоизоляции он пополнился новыми экспонатами, сообщили в среду в пресс-службе музея.
"Московский Музей космонавтики вновь откроется для посетителей 1 июля. Дом-музей академика С.П.Королёва начнёт работу с 1 августа. Вход в музеи будет осуществляться по электронным билетам по сеансам ... Продажа билетов на сайте музея откроется 22 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первые дни работы музея откроется новый раздел экспозиции "Новейшие исследования в космосе". Кроме того, гости смогут вживую ознакомиться с выставкой "Космический дизайн", открытие которой уже прошло в онлайн-режиме во время самоизоляции.
Новая выставка рассказывает об эстетике космической техники и проектировании интерьеров пилотируемых кораблей, об эргономике и архитектуре внеземных поселений. На ней в том числе представлены первые эскизы бытового отсека космического корабля "Союз" и станции "Мир" космического архитектора Галины Балашовой. Также можно будет ознакомиться с дизайном экстерьера и интерьера проектируемого космического корабля "Орёл", нового полётного унифицированного амортизационного кресла "Чегет" и другие работы дизайнера Владимира Пирожкова.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни Кофемания на Большой Никитской улице
Вчера, 18:20Распространение нового коронавируса
Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Космос - РИА НаукаМоскваВладимир
Рекомендуем
Вид на Землю с борта МКС
Китай успешно вывел на орбиту три спутника
Сотрудники космического центра имени М.В. Хруничева
В Центре Хруничева рассказали, когда модуль "Наука" отправят на Байконур
Международная космическая станция
Джоэла Монталбано назначили и.о. руководителя программы МКС
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Палестины двусторонние отношения
Пассажирский самолет в небе
Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
Пораженная артерия с жировыми отложениями
Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
Урсула фон дер Ляйен
ЕК разработала общеевропейскую стратегию по вакцине от COVID-19
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
Кадры cпецоперации ФСБ по задержанию боевиков из банд Басаева и Хаттаба
ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году
Большая ханская мечеть
Крымские мечети открылись для коллективных молитв
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В псковской больнице началась проверка из-за жалоб на ее работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257
16:33Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
16:32Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Лента новостейМолния