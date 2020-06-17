В Москве 1 июля откроется Музей космонавтики

"Московский Музей космонавтики вновь откроется для посетителей 1 июля. Дом-музей академика С.П.Королёва начнёт работу с 1 августа. Вход в музеи будет осуществляться по электронным билетам по сеансам ... Продажа билетов на сайте музея откроется 22 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первые дни работы музея откроется новый раздел экспозиции "Новейшие исследования в космосе". Кроме того, гости смогут вживую ознакомиться с выставкой "Космический дизайн", открытие которой уже прошло в онлайн-режиме во время самоизоляции.