В Генпрокуратуре сообщили о проблемах с охраной школ во всех регионах

"Обеспокоенность вызывают факты обучения школьников в аварийных и требующих капитального ремонта помещениях. По-прежнему практически в каждом регионе прокуроры реагировали на ненадлежащий пропускной режим и отсутствие в учебных заведениях квалифицированной охраны", - сказал Краснов.