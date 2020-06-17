В Генпрокуратуре сообщили о проблемах с охраной школ во всех регионах

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Почти в каждом регионе России есть проблемы с квалифицированной охраной школ и пропускным режимом, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации.
"Обеспокоенность вызывают факты обучения школьников в аварийных и требующих капитального ремонта помещениях. По-прежнему практически в каждом регионе прокуроры реагировали на ненадлежащий пропускной режим и отсутствие в учебных заведениях квалифицированной охраны", - сказал Краснов.
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По его словам, не менее серьезной проблемой является некачественное питание в детских садах и школах. В частности, недостаточный контроль за поступающими продуктами, их приготовлением стали причиной отравлений и инфекционных заболеваний детей в Якутии, Туве, Оренбургской области и на Чукотке.
За последние месяцы вооруженные нападения подростков на собственные школы и училища предотвращены в Волгограде, Тюменской области, Красноярске, на Сахалине, в Саратове, Керчи и других городах.
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