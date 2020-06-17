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В Генпрокуратуре сообщили о проблемах с охраной школ во всех регионах
Почти в каждом регионе России есть проблемы с квалифицированной охраной школ и пропускным режимом, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:46
россия
чукотка
игорь краснов
сахалин
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
тюменская область
происшествия
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353
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353
60
россия, чукотка, игорь краснов, сахалин, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, тюменская область, происшествия

В Генпрокуратуре сообщили о проблемах с охраной школ во всех регионах

12:46 17.06.2020
132
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПост охраны в средней общеобразовательной школе
Пост охраны в средней общеобразовательной школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пост охраны в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Почти в каждом регионе России есть проблемы с квалифицированной охраной школ и пропускным режимом, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации.
"Обеспокоенность вызывают факты обучения школьников в аварийных и требующих капитального ремонта помещениях. По-прежнему практически в каждом регионе прокуроры реагировали на ненадлежащий пропускной режим и отсутствие в учебных заведениях квалифицированной охраны", - сказал Краснов.
Школа
4 октября 2019, 13:34
Патрушев: у множества школ во Владимирской и Рязанской областях нет охраны
По его словам, не менее серьезной проблемой является некачественное питание в детских садах и школах. В частности, недостаточный контроль за поступающими продуктами, их приготовлением стали причиной отравлений и инфекционных заболеваний детей в Якутии, Туве, Оренбургской области и на Чукотке.
За последние месяцы вооруженные нападения подростков на собственные школы и училища предотвращены в Волгограде, Тюменской области, Красноярске, на Сахалине, в Саратове, Керчи и других городах.
Ученики проходят через турникет в средней общеобразовательной школе №210 в Новосибирске
1 сентября 2019, 00:18
В России вступили в силу единые правила охраны школ
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РоссияЧукоткаИгорь КрасновСахалинСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФТюменская областьПроисшествия
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