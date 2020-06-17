Эксперт назвал конфликт между Пхеньяном и Сеулом опасным

"Их запускали и раньше. Пропагандистская война всегда была. Была вышка, с которой вся информация шла на территорию Северной Кореей, и такой реакции Пхеньяна и близко не было. Мне представляется, что ситуация с аэростатами – это просто некий повод, формальный повод", - отметил эксперт.