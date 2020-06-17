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Эксперт назвал конфликт между Пхеньяном и Сеулом опасным
Судить о причинах нового витка напряженности в отношениях КНДР и Южной Кореи сложно из-за отсутствия достаточной информации о положении дел в Пхеньяне, однако... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:41
дмитрий мосяков
ким чен ын
российская академия наук
южная корея
пхеньян
сеул
кндр
в мире
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южная корея
пхеньян
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дмитрий мосяков, ким чен ын, российская академия наук, южная корея, пхеньян, сеул, кндр, в мире

Эксперт назвал конфликт между Пхеньяном и Сеулом опасным

11:41 17.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonНа границе Северной и Южной Кореи
На границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
На границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Судить о причинах нового витка напряженности в отношениях КНДР и Южной Кореи сложно из-за отсутствия достаточной информации о положении дел в Пхеньяне, однако очевидно, что ситуация развивается в опасном направлении, а запуск агитационных аэростатов со стороны Южной Кореи – лишь предлог, заявил РИА Новости заведующий центром Юго-восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.
"Проблема в том, что у нас нет всей информации относительно того, что сейчас происходит в Северной Корее. Существует огромное количество разного рода слухов, сведений и о состоянии здоровья (лидера КНДР - ред.) Ким Чен Ына и том, что там происходит якобы борьба за то, кто будет вместо него и так далее. Кроме того, никто не знает масштаба пандемии в Северной Корее. Поэтому очень сложно это объяснять, в чем причина возникшей напряженности, и прогнозировать", - сказал Мосяков.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
10:01
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При этом он считает, что запуск южнокорейской стороной аэростатов с антипхеньянскими листовками не являются истинной причиной эскалации.
"Их запускали и раньше. Пропагандистская война всегда была. Была вышка, с которой вся информация шла на территорию Северной Кореей, и такой реакции Пхеньяна и близко не было. Мне представляется, что ситуация с аэростатами – это просто некий повод, формальный повод", - отметил эксперт.
По словам собеседника агентства, ситуация на Корейском полуострове развивается в опасном направлении.
"Мы видим, что ситуация в отношениях КНДР с Южной Кореей ухудшается, становится все более опасной, и не очень понятно, как эта опасность может быть купирована. Хочется верить, что это останется на уровне угроз, каких-то действий, которые не спровоцируют серьезную войну", - резюмировал Мосяков.
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки.
В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия для выполнения совместного заявления лидеров Юга и Севера от 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Требование выполнено не было и Пхеньян пригрозил "возмездием".
В итоге КНДР взорвала 16 июня расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. Южнокорейские военные выразили глубокую обеспокоенность решением КНДР не соблюдать более военное соглашение с Югом и заявили, что в случае перехода к реальным военным действиям Пхеньяну придется заплатить соответствующую цену.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 14:39
Слуцкий прокомментировал обострение между КНДР и Южной Кореей
111400
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Дмитрий МосяковКим Чен ЫнРоссийская академия наукЮжная КореяПхеньянСеулКНДРВ мире
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