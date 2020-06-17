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СФ одобрил закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
Совфед в среду одобрил закон о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:13
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совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф), гознак, экономика

СФ одобрил закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов

11:13 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.
Эта система предназначена для получения, обработки, хранения и представления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также организации спецучета. Она создается в целях обеспечения их прослеживаемости, подтверждения подлинности и легальности происхождения.
Информацию в систему в обязательном порядке должны представлять федеральные ведомства, определяемые правительством, Банк России, кредитные организации, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, состоящие на спецучете в Федеральной пробирной палате.
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Срок ввода системы в эксплуатацию определит правительство, ее оператором будет выступать уполномоченный федеральный орган, который сможет привлекать и иные организации для осуществления функций оператора. Правительство по согласованию с ЦБ будет устанавливать требования к средствам идентификации драгоценных металлов и камней, способам их формирования и нанесения.
Кроме того, в целях сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий законом предусмотрен добровольный порядок опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства независимо от их массы. Сейчас добровольный порядок предусмотрен лишь для таких изделий массой не более трех граммов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
В России с 1 июня до 1 ноября 2018 года был проведен эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов и камней, а также изделий из них. В рамках эксперимента АО "Гознак" на безвозмездной основе осуществляло функции оператора и разработчика интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней на всех этапах их оборота. По его результатам кабмин поручил Минфину обеспечить доработку этой системы с учетом предложений участников эксперимента.
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