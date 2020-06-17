https://ria.ru/20200617/1573042039.html
В Варшаве не знают о планах переброски ядерного оружия США
Канцелярии премьер-министра Польши не известно о переговорах по переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава канцелярии Михал... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:23
2020-06-17T09:23
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
матеуш моравецкий
дональд трамп
нато
польша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200611/1572819914.html
https://ria.ru/20200617/1573041742.html
1
польша
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джорджетт мосбахер (посол сша в польше), матеуш моравецкий, дональд трамп, нато, польша, сша, в мире