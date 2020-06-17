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В Варшаве не знают о планах переброски ядерного оружия США
Канцелярии премьер-министра Польши не известно о переговорах по переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава канцелярии Михал... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:23
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
матеуш моравецкий
дональд трамп
нато
польша
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
джорджетт мосбахер (посол сша в польше), матеуш моравецкий, дональд трамп, нато, польша, сша, в мире

В Варшаве не знают о планах переброски ядерного оружия США

09:23 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Канцелярии премьер-министра Польши не известно о переговорах по переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава канцелярии Михал Дворчик в эфире Польского радио.
Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер допустила в Twitter, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
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В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу
"Я не имею сведений о таких переговорах", - сказал Дворчик.
При этом он подчеркнул, что Польша заинтересована "в том, чтобы американские войска, расквартированные в Польше, были оснащены как можно лучше".
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
Американские военные в Польше
09:14
Власти Польши прокомментировали планы увеличить военный контингент США
080060
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Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Матеуш МоравецкийДональд ТрампНАТОПольшаСШАВ мире
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