В Варшаве не знают о планах переброски ядерного оружия США

В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу

В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу

"Я не имею сведений о таких переговорах", - сказал Дворчик.

При этом он подчеркнул, что Польша заинтересована "в том, чтобы американские войска, расквартированные в Польше, были оснащены как можно лучше".