Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573040679.html
Эксперт рассказал о шансах кандидатов попасть в непостоянные члены СБ ООН
Шансы стать непостоянным членом СБ ООН на 2021-2022 годы есть у всех из семи стран-кандидатов, заявил РИА Новости старший аналитик центра International Crisis... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:38
генеральная ассамблея оон
совет безопасности оон
судан
джибути
ирландия
эстония
канада
вьетнам
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:235:3067:1960_1400x0_80_0_0_1bede1eacbd59e5e6f30341b3923366b.jpg
https://ria.ru/20200526/1572004942.html
https://ria.ru/20200207/1564375572.html
https://ria.ru/20190225/1551322936.html
судан
джибути
ирландия
эстония
канада
вьетнам
норвегия
мексика
нигер
сент-винсент и гренадины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:235:3067:1960_1400x0_80_0_0_1bede1eacbd59e5e6f30341b3923366b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_236:0:2967:2048_1400x0_80_0_0_4cdda404bcfa63e4cdeb23b4bf536f51.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_602:50:2600:2048_1400x0_80_0_0_0250957a881e6de3d7db0738cf111c63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, судан, джибути, ирландия, эстония, канада, вьетнам, норвегия, мексика, нигер, оон, сент-винсент и гренадины, в мире

Эксперт рассказал о шансах кандидатов попасть в непостоянные члены СБ ООН

08:38 17.06.2020
550
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 17 июн – РИА Новости. Шансы стать непостоянным членом СБ ООН на 2021-2022 годы есть у всех из семи стран-кандидатов, заявил РИА Новости старший аналитик центра International Crisis Group Ашиш Прадхан.
Генассамблея ООН в среду проведет выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности - за пять мест поборются Канада, Джибути, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия. В январе 2021 года пять из этих стран займут места Германии, Бельгии, Доминиканской Республики, Индонезии и ЮАР, которые были избраны на 2019-2020 годы.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
26 мая, 14:02
Песков оценил перспективы проведения саммита "пятерки" СБ ООН
"Тяжело предсказать, кто пройдет, но шансы пройти есть у всех государств", - сказал Прадхан.
Предполагается, что государства будут избраны в рамках четырех региональных групп.
За одно место от африканской группы поборются Джибути и Кения. В азиатско-тихоокеанской группе на одно место выдвигается только Индия, поэтому у нее не будет соперников, что, однако, не освобождает ее от необходимости набрать 129 голосов из 193 (столько стран всего входит в ООН).
За одно место в группе латино-американского и карибского регионов борется Мексика. И три государства - Канада, Ирландия, Норвегия - будут соперничать за два места в группе, охватывающей Западную Европу и другие государства.
"Совершенно очевидно, что наиболее интересной частью этого соперничества станет региональная группа Западная Европа и другие страны и африканская группа. Что касается африканской группы, то весьма непривычно, что тут есть открытое соперничество двух государств", - указал эксперт.
По его словам, обычно страна, которая займет место от Африки в числе непостоянных членов СБ ООН, определяется на уровне континента, а затем утверждается Африканским союзом до того. Только потом кандидатуру называют в Нью-Йорке, пояснил он.
"В этот раз Кения была одобрена некоторыми членами Африканского союза, но Джибути, утверждает, что кандидатура Кении не была одобрена в его высших кругах. Это интересно, потому что обе страны из одного региона, обе одинаково участвуют в поставке миротворцев для операций ООН, в особенности Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Оба государства могут привлечь внимание к региональной позиции в ходе обсуждений в Совете Безопасности", - отметил Прадхан.
"Тяжело предсказать, кто пройдет. Думаю, один из аргументов, который использует Джибути, заключается в том, что страна была только раз членом Совбеза, а Кения была уже дважды. У обеих стран хороший уровень дипломатических связей в регионе и за его пределами", - добавил политолог.
В то же время, по его словам, Кения подчеркивала необходимость привнести позицию Совета мира и безопасности Африканского союза в СБ ООН, перевести дискуссии между Аддис-Абебой и другими частями Африки в Нью-Йорк. "Тяжело предсказать, но, может быть, у Кении есть небольшое преимущество", - предположил эксперт.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
7 февраля, 02:36
Лавров: Мексике ничего не мешает стать непостоянным членом СБ ООН
"Если говорить о группе, охватывающей Западную Европу и другие государства, то и у Канады, и у Ирландии, и у Норвегии достаточно позитивный подход к мультилатерализму, к ООН, к проблемам гендерного равенства, к миротворчеству, к проблемам изменения климата", - сказал Прадхан.
Он напомнил, что Норвегия ведет давнюю традицию посредничества в мирных урегулированиях. "Ирландия сосредотачивалась на гендерных вопросах. У Канады также высокий уровень взаимодействия в вопросах развития, мира и безопасности, борьбы с изменением климата", - заявил эксперт.
"Канада, правда, вступила в избирательную гонку намного позже, чем Ирландия и Норвегия. Думаю, Ирландия заявила о планах бороться за кресло в Совете Безопасности около 15 лет назад. Канада же озвучила свои планы всего несколько лет назад. Тем не менее тяжело прогнозировать, во что это выльется", - отметил он.
Прадхан назвал весьма влиятельными позиции стран, которые покинут Совбез в конце 2020 года. Речь идет в частности о Германии, Бельгии, ЮАР. "У каждой свои интересы. Германия ведет дискуссии по Ливии, Судану, Афганистану. Бельгия заинтересована в обсуждении ситуации в ДРК, Бурунди. ЮАР поднимала все африканские вопросы. Так что я думаю, они весьма достойные предшественники для вновь прибывающих. И новая пятерка сделает все, чтобы заполнить образующуюся пустоту", - заявил Прадхан.
Вместе с тем он предполагает, что новые члены СБ в некоторой степени продемонстрируют преемственность в вопросе приоритетов.
"Если мы говорим о Кении, то важность увязывания решений, принимающихся в Африканском союзе, с тем, что происходит в Совете Безопасности ООН, вполне укладывается в политическую линию ЮАР и предшествовавшей ей Эфиопии", - сказал эксперт.
Он отметил, что Германия сегодня берет на себя инициативу в вопросе мира и безопасности в СБ ООН. "Страны типа Ирландии, например, видят себя продолжателями этого курса в Совете Безопасности", - добавил политолог.
Между тем, говоря об Индии, он подчеркнул, что Нью-Дели будет стремиться к тому, чтобы вопрос спора с Пакистаном оставался двусторонним вопросом. "Так что Нью-Дели постарается не выносить этот вопрос на повестку ООН. Мы уже слышали от Индии и будем слышать призывы к реформе Совета Безопасности. Думаю, Индия определенно считает себя первой после постоянных членов Совбеза", - добавил он.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.
Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.
Все семь государств-кандидатов в непостояные члены СБ ООН уже входили в состав Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.
Стране-кандидату для избрания необходимо получить две трети голосов присутствующих делегатов Генассамблеи, то есть минимум 129 голосов из 193. Согласно регламенту, выборы проводятся тайным голосованием.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
25 февраля 2019, 09:10
Лавров назвал Вьетнам хорошим кандидатом на пост непостоянного члена СБ ООН
000000
Обсудить 0
Генеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНСуданДжибутиИрландияЭстонияКанадаВьетнамНорвегияМексикаНигерООНСент-Винсент и ГренадиныВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу. 16 июня 2020
Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае начала войны
Военнослужащие КНДР и Южной Кореи на территории пограничного пункта Пханмунджом
В Сеуле заявили, что не будут терпеть "бездумное поведение Севера"
Вова, выходи!: сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
В Киеве проходит митинг с требованием отставки Зеленского
Армянские военные на параде Победы
В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
Испытания перспективного самолета МС-21
МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем
Самолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Американский военный с танком на учениях в Германии
Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Протестующие в Нью-Йорке
"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США
Взрыв межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон, Северная Корея
В Сеуле заявили, что КНДР заранее готовилась к взрыву офиса связи
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Летевший из Москвы SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
Вид на Сеул
ЦТАК: КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Индия хочет мира, но на подстрекательство ответит, заявил Моди
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Епархия: совершенные схиигуменом Сергием таинства недействительны
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
Лента новостейМолния