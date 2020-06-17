Эксперт рассказал о шансах кандидатов попасть в непостоянные члены СБ ООН

ООН, 17 июн – РИА Новости. Шансы стать непостоянным членом Шансы стать непостоянным членом СБ ООН на 2021-2022 годы есть у всех из семи стран-кандидатов, заявил РИА Новости старший аналитик центра International Crisis Group Ашиш Прадхан.

Джибути, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Генассамблея ООН в среду проведет выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности - за пять мест поборются Канада Норвегия . В январе 2021 года пять из этих стран займут места Германии Бельгии , Доминиканской Республики, Индонезии ЮАР , которые были избраны на 2019-2020 годы.

"Тяжело предсказать, кто пройдет, но шансы пройти есть у всех государств", - сказал Прадхан.

Предполагается, что государства будут избраны в рамках четырех региональных групп.

За одно место от африканской группы поборются Джибути и Кения. В азиатско-тихоокеанской группе на одно место выдвигается только Индия, поэтому у нее не будет соперников, что, однако, не освобождает ее от необходимости набрать 129 голосов из 193 (столько стран всего входит в ООН ).

За одно место в группе латино-американского и карибского регионов борется Мексика. И три государства - Канада, Ирландия, Норвегия - будут соперничать за два места в группе, охватывающей Западную Европу и другие государства.

"Совершенно очевидно, что наиболее интересной частью этого соперничества станет региональная группа Западная Европа и другие страны и африканская группа. Что касается африканской группы, то весьма непривычно, что тут есть открытое соперничество двух государств", - указал эксперт.

По его словам, обычно страна, которая займет место от Африки в числе непостоянных членов СБ ООН, определяется на уровне континента, а затем утверждается Африканским союзом до того. Только потом кандидатуру называют в Нью-Йорке , пояснил он.

"В этот раз Кения была одобрена некоторыми членами Африканского союза, но Джибути, утверждает, что кандидатура Кении не была одобрена в его высших кругах. Это интересно, потому что обе страны из одного региона, обе одинаково участвуют в поставке миротворцев для операций ООН, в особенности Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Оба государства могут привлечь внимание к региональной позиции в ходе обсуждений в Совете Безопасности", - отметил Прадхан.

"Тяжело предсказать, кто пройдет. Думаю, один из аргументов, который использует Джибути, заключается в том, что страна была только раз членом Совбеза, а Кения была уже дважды. У обеих стран хороший уровень дипломатических связей в регионе и за его пределами", - добавил политолог.

В то же время, по его словам, Кения подчеркивала необходимость привнести позицию Совета мира и безопасности Африканского союза в СБ ООН, перевести дискуссии между Аддис-Абебой и другими частями Африки в Нью-Йорк. "Тяжело предсказать, но, может быть, у Кении есть небольшое преимущество", - предположил эксперт.

"Если говорить о группе, охватывающей Западную Европу и другие государства, то и у Канады, и у Ирландии, и у Норвегии достаточно позитивный подход к мультилатерализму, к ООН, к проблемам гендерного равенства, к миротворчеству, к проблемам изменения климата", - сказал Прадхан.

Он напомнил, что Норвегия ведет давнюю традицию посредничества в мирных урегулированиях. "Ирландия сосредотачивалась на гендерных вопросах. У Канады также высокий уровень взаимодействия в вопросах развития, мира и безопасности, борьбы с изменением климата", - заявил эксперт.

"Канада, правда, вступила в избирательную гонку намного позже, чем Ирландия и Норвегия. Думаю, Ирландия заявила о планах бороться за кресло в Совете Безопасности около 15 лет назад. Канада же озвучила свои планы всего несколько лет назад. Тем не менее тяжело прогнозировать, во что это выльется", - отметил он.

Судану, Прадхан назвал весьма влиятельными позиции стран, которые покинут Совбез в конце 2020 года. Речь идет в частности о Германии, Бельгии, ЮАР. "У каждой свои интересы. Германия ведет дискуссии по Ливии Афганистану . Бельгия заинтересована в обсуждении ситуации в ДРК, Бурунди . ЮАР поднимала все африканские вопросы. Так что я думаю, они весьма достойные предшественники для вновь прибывающих. И новая пятерка сделает все, чтобы заполнить образующуюся пустоту", - заявил Прадхан.

Вместе с тем он предполагает, что новые члены СБ в некоторой степени продемонстрируют преемственность в вопросе приоритетов.

"Если мы говорим о Кении, то важность увязывания решений, принимающихся в Африканском союзе, с тем, что происходит в Совете Безопасности ООН, вполне укладывается в политическую линию ЮАР и предшествовавшей ей Эфиопии", - сказал эксперт.

Он отметил, что Германия сегодня берет на себя инициативу в вопросе мира и безопасности в СБ ООН. "Страны типа Ирландии, например, видят себя продолжателями этого курса в Совете Безопасности", - добавил политолог.

Между тем, говоря об Индии, он подчеркнул, что Нью-Дели будет стремиться к тому, чтобы вопрос спора с Пакистаном оставался двусторонним вопросом. "Так что Нью-Дели постарается не выносить этот вопрос на повестку ООН. Мы уже слышали от Индии и будем слышать призывы к реформе Совета Безопасности. Думаю, Индия определенно считает себя первой после постоянных членов Совбеза", - добавил он.

Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.

Великобритания, Китай и Нигер, Тунис, Постоянные члены - Россия, США Франция . Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам Эстония и Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.

Все семь государств-кандидатов в непостояные члены СБ ООН уже входили в состав Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.