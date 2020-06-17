В Сеуле заявили, что не будут терпеть "бездумное поведение Севера"

СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Южная Корея считает, что Пхеньян пошел на абсурдные шаги, не услышав посыл южнокорейского президента и ответив на это в грубой форме. Об этом сообщил на брифинге представитель администрации президента Республики Корея Юн До Хан.
Он напомнил, что Мун Чжэ Ин 15 июня по случаю 20-й годовщины первого межкорейского саммита заявил о том, что сторонам нельзя возвращаться к состоянию, когда они были на грани войны, и предложил решать все сложности в двусторонних отношениях путем диалога и сотрудничества. В ответ на это сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон опубликовала заявление, в котором жестко раскритиковала речь президента.
"Мы ясно предупреждаем, что не потерпим такого бездумного поведения Севера, подрывающего в своей основе то доверие, которое было накоплено между лидерами Юга и Севера", - отметил Юн.
Он также выразил сожаление в связи с тем, что Пхеньян в одностороннем порядке раскрыл неофициальное предложение Сеула отправить спецпосланника для того, чтобы прояснить нынешнюю ситуацию. По его словам, это беспрецедентный и нерациональный шаг, который к тому же намеренно исказил мотивы южнокорейской стороны.
"То, как ведет себя Север в последнее время, не только не выгодно северокорейской стороне, но и вынудит ее нести полную ответственность за последствия всех инцидентов, которые могут в этой связи возникнуть", - подчеркнул представитель администрации.
В завершение он также попросил Север впредь соблюдать "базовые приличия".