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Счетная палата составила рейтинг органов власти по конкурентности закупок
Счетная палата РФ оценила уровень конкуренции при государственных закупках федеральных органов власти с 2014 по 2019 годы, лидером рейтинга по количеству... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:59
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
счетная палата рф
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москва
липецкая область
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федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), счетная палата рф, максим рохмистров, москва, липецкая область, мурманская область, экономика

Счетная палата составила рейтинг органов власти по конкурентности закупок

04:59 17.06.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Счетной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ оценила уровень конкуренции при государственных закупках федеральных органов власти с 2014 по 2019 годы, лидером рейтинга по количеству участников торгов оказалось Минобрнауки, а по суммам конкурентных закупок - Федеральная служба охраны (ФСО) РФ, говорится в материалах, опубликованных на портале контрольного ведомства "Госрасходы".
Отмечается, что при составлении рейтинга аналитики использовали данные о закупках с положительной разницей между начальной максимальной ценой и итоговой ценой заключённого контракта. Также рассматривались процедуры закупок, в которых специалисты выделили конкурсы, где принимали участие более четырёх заявителей. При этом анализ был проведен по каждому федеральному органу исполнительной власти и в разрезе регионов страны.
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Так, в топ-5 органов федеральной исполнительной власти по количеству участников закупок вошли Минобрнауки, Росздравнадзор, Росрыболовство, Росрезерв и Минюст.
Лучшими ведомствами по суммам конкурентных закупок стали ФСО, Федеральная таможенная служба (ФТС), Росрыболовство, Минюст и МВД. При этом специалистами учитывалось, что значительную часть контрактов заключают подведомственные учреждения.
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Среди субъектов РФ лидерами в отношении количества участников закупок стали Санкт-Петербург, Липецкая область, Москва и Мурманская область, а лучшими регионами по суммам конкурентных закупок стали Липецкая, Мурманская, Ульяновская и Оренбургская области.
Аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров отметил, что покупательская способность государства в последние годы растет, при этом зарегулированность этой сферы снижает популярность госзакупок, "следовательно, не способствует росту конкуренции и, в результате, повышению эффективности закупок".
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Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Счетная палата РФМаксим РохмистровМоскваЛипецкая областьМурманская областьЭкономика
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