Счетная палата составила рейтинг органов власти по конкурентности закупок

Отмечается, что при составлении рейтинга аналитики использовали данные о закупках с положительной разницей между начальной максимальной ценой и итоговой ценой заключённого контракта. Также рассматривались процедуры закупок, в которых специалисты выделили конкурсы, где принимали участие более четырёх заявителей. При этом анализ был проведен по каждому федеральному органу исполнительной власти и в разрезе регионов страны.