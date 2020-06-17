https://ria.ru/20200617/1573035845.html
Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени"
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом". Соответствующее заявление опубликовано... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T03:00
2020-06-17T03:00
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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Олег 84
Может стоило начать с себя?Что лично он сделал за 30 лет кроме трёпа?Если кто-то забыл,он обманул своих избирателей на выборах 2018 года,когда ЛДПР шла с лозунгами против пенсионной реформы и благодаря чему набрала голоса.А при голосовании они 100% проголосовали «За».Это самая продажная партия в ГД.Я ненавижу ЕР,но у меня к ней больше уважения.
101
Лысый Кучерявый
Большевики это лучшее что было в России за все время. Никто до них и никто после не сделал для России и миллионной доли того, что сделали они. А кто-то дожил до старости, протирая клоунские штанишки, без единого достижения.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575422_0:49:3072:1777_1400x0_80_0_0_5a0f8466881ac23502041fc8fa333339.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, россия, джастин трюдо, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, оттава, канада, сша, история, в мире
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом". Соответствующее заявление опубликовано в его телеграм-канале.
"Русские большевики должны встать на колени перед русским народом за то, что они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима", — написал Жириновский. Таким образом можно будет не только признать вину за "уничтожение миллионов и миллионов людей", но и искупить ее, считает парламентарий.
Жириновский предположил, что в современном мире многим народам придется встать на колени за "злодеяния их правителей и государств".
"Белые американцы должны встать на колени не только перед неграми, но и индейцами, которых они уничтожали. Британцы – перед индусами, китайцами, африканцами. Бельгийцы – перед африканцами, особенно жителями Конго. Французы – перед африканцами, вьетнамцами. Немцы и Японцы – перед всем миром. Турки – перед курдами и армянами. Арабы – перед курдами. Поляки, шведы, французы, немцы, монголы – перед русскими. Персы – перед соседними народами (грузинами в первую очередь)", — отметил депутат.
По его мнению, то же самое должны сделать китайские чиновники, "уничтожавшие своих сограждан в годы "культурной революции", а также русские большевики.
Ранее по городам в США
прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
В сети также появилось видео, как полицейские становятся на одно колено перед протестующими в американских городах, охваченных беспорядками. На колено в память о погибшем также опускался
премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принявший участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции в Оттаве.