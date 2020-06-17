Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом". Соответствующее заявление опубликовано в его телеграм-канале.

"Русские большевики должны встать на колени перед русским народом за то, что они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима", — написал Жириновский. Таким образом можно будет не только признать вину за "уничтожение миллионов и миллионов людей", но и искупить ее, считает парламентарий.

Жириновский предположил, что в современном мире многим народам придется встать на колени за "злодеяния их правителей и государств".

"Белые американцы должны встать на колени не только перед неграми, но и индейцами, которых они уничтожали. Британцы – перед индусами, китайцами, африканцами. Бельгийцы – перед африканцами, особенно жителями Конго. Французы – перед африканцами, вьетнамцами. Немцы и Японцы – перед всем миром. Турки – перед курдами и армянами. Арабы – перед курдами. Поляки, шведы, французы, немцы, монголы – перед русскими. Персы – перед соседними народами (грузинами в первую очередь)", — отметил депутат.

По его мнению, то же самое должны сделать китайские чиновники, "уничтожавшие своих сограждан в годы "культурной революции", а также русские большевики.

Ранее по городам в США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.